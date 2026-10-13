La historia que une a Mike Tyson, Brad Pitt y Robin Givens volvió a instalarse en la conversación pública después de que el exboxeador recordara un episodio que vivió durante su conflictiva separación de la actriz. El relato fue compartido en el pódcast This Past Weekend, conducido por Theo Von, y se viralizó nuevamente en las redes sociales por los detalles que reveló el deportista.

Todo comenzó cuando Von le preguntó a Tyson si alguna vez había sentido que otra persona le había quitado una pareja. Lejos de considerar que Pitt le había robado a su mujer, el excampeón aclaró que atravesaba una ruptura matrimonial cuando ocurrió el encuentro. "No me la robó, pero mi esposa y yo estábamos pasando por un divorcio", explicó, antes de reconstruir aquella jornada.

El vínculo entre Tyson y Givens había sido intenso desde el comienzo. Se casaron en 1988, pero la relación terminó apenas un año después, en medio de fuertes conflictos y acusaciones. Según contó el boxeador, durante el proceso de separación todavía mantenían encuentros íntimos, aunque al mismo tiempo discutían por cuestiones legales. "Siempre estábamos follando todas las noches, todavía estábamos follando. Luego peleábamos en los papeles, y luego follábamos en la noche", recordó.

Mike Tyson y un ¿doloroso? recuerdo de Brad Pitt

La situación que involucró a Brad Pitt ocurrió cuando Tyson decidió visitar la casa de su entonces esposa. El deportista esperaba encontrarla allí, pero se llevó una sorpresa al llegar. "Un día fui a su casa para follarla y no estaba en casa, nadie", relató. Poco después, según su versión, vio a Givens acercarse en un BMW que él mismo le había regalado, acompañada por un joven actor que todavía no tenía la fama internacional que alcanzaría años más tarde.

Tyson aseguró que inicialmente pensó que el acompañante era alguien del entorno laboral de la actriz, que por entonces participaba en la serie Head of the Class. Sin embargo, identificó al hombre como Pitt y describió la escena con una frase explícita: "Subiendo por la carretera en el BMW que yo le compré, y ella tenía a ese Brad Pitt tratando de recibir una mamada". El recuerdo también apareció en otras entrevistas del boxeador y en su autobiografía, Undisputed Truth, publicada en 2013.

Por su parte, Robin Givens reconoció que Tyson la sorprendió cuando llegó a su casa junto a Pitt, aunque ofreció una explicación diferente sobre las circunstancias del encuentro. La actriz rechazó las versiones que sugerían que ambos habían sido descubiertos en la cama y fue categórica al referirse a esa posibilidad durante su participación en Watch What Happens Live with Andy Cohen: "Eso nunca, nunca, nunca sucedió".

Mike Tyson y un ¿doloroso? recuerdo de Brad Pitt

La anécdota no fue la única declaración reciente que volvió a poner a Tyson en el centro de la escena. En una entrevista con Piers Morgan, el excampeón recordó su derrota frente a Jake Paul, ocurrida el 15 de noviembre de 2024. "Te lo digo desde el alma: me desperté a la mañana siguiente y estaba muy adolorido. Dije: ‘¿Para qué demonios hice eso?’", confesó sobre el combate que perdió por decisión unánime.

Además, Tyson lanzó un desafío a Floyd Mayweather Jr., retirado con un récord de 50 victorias y ninguna derrota. Al hablar sobre un posible enfrentamiento entre ambos, dejó en claro que no le faltaba confianza: "Sabes que le voy a patear el trasero". Así, entre recuerdos de su vida privada y provocaciones deportivas, el exboxeador volvió a generar repercusiones con historias que siguen despertando curiosidad décadas después.