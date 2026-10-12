Mike Tyson volvió a encender las especulaciones sobre un posible regreso al cuadrilátero y sorprendió al apuntar directamente contra Floyd Mayweather Jr. Aunque no se mostró convencido de volver a competir profesionalmente, el excampeón de los pesos pesados reconoció que le gustaría medirse con el invicto estadounidense y dejó una advertencia contundente sobre el resultado que imagina para ese combate.

La declaración surgió durante una entrevista con el periodista británico Piers Morgan, en el ciclo Piers Morgan Uncensored. Allí, la conversación comenzó con un repaso de su enfrentamiento contra Jake Paul, realizado el 15 de noviembre de 2024 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. En aquella oportunidad, el influencer se impuso por decisión unánime en ocho asaltos de dos minutos, mientras que Tyson dejó una imagen muy diferente de la que había construido durante sus mejores años.

Al recordar aquella experiencia, el exboxeador reconoció que terminó con fuertes molestias físicas y se preguntó por qué había aceptado el desafío. “Te lo digo desde el alma: me desperté a la mañana siguiente y estaba muy adolorido. Dije: ‘¿Para qué demonios hice eso?’”, relató ante las risas de Morgan, al describir cómo se sintió después de la pelea.

¿Habrá pelea del siglo?

La misma reflexión apareció en la conversación que mantuvo con su esposa una vez terminado el combate. Tyson recordó que no pudo evitar cuestionar su propia decisión: “Eso fue lo primero que le dije a mi esposa. Le dije: ‘Cariño, ¿para qué demonios hice eso? ¿Qué, estoy loco?’”. Sus palabras reflejaron el desgaste que experimentó en una presentación que generó enorme expectativa a nivel internacional.

Cuando Morgan quiso saber si el dinero había sido determinante para aceptar la pelea con Paul, Mike Tyson evitó dar una respuesta definitiva. “No lo sé. Habríamos estado bien sin eso, pero ahora estamos mejor; aunque habríamos estado bien sin eso. Todo ese asunto del ego, no sé por qué sigue ahí”, contestó. Tras el evento, se difundieron cifras millonarias sobre las ganancias de ambos protagonistas.

Sin embargo, la posibilidad de enfrentar a Floyd Mayweather pareció despertar un interés diferente. Ante la consulta sobre un nuevo desafío profesional, Tyson reconoció: “No lo creo. No lo creo. Aunque me gustaría pelear con Floyd”. Además, aseguró que la intención sería compartida: “Si esa es la pelea, él también quiere pelear”. De esta manera, volvió a alimentar las versiones sobre un enfrentamiento que tuvo varios amagues.

¿Habrá pelea del siglo?

El excampeón también contó que mantuvo un encuentro reciente con Mayweather y que ambos hablaron sobre la posibilidad de cruzarse en el ring. “Lo vi por ahí un día. Nos abrazamos, pero él sabe que ambos queremos hacer lo que queremos hacer. Hablamos de ello”, explicó. Cuando Morgan le pidió que eligiera un ganador para esa hipotética pelea, Tyson respondió sin titubear: “Sabes que le voy a patear el trasero”.

La trayectoria de Mike Tyson explica por qué cada una de sus declaraciones genera repercusión. Debutó como profesional en 1985 y alcanzó la cima el 22 de noviembre de 1986, cuando noqueó a Trevor Berbick y se convirtió, con apenas 20 años, en el campeón mundial de los pesados más joven de la historia. Su carrera incluyó victorias sobre Larry Holmes, una sorpresiva derrota ante James Buster Douglas en 1990 y la descalificación frente a Evander Holyfield en 1997. Se retiró con 50 triunfos, seis derrotas y 44 nocauts, un legado que ahora vuelve a quedar en el centro de la escena por su desafío a Mayweather.