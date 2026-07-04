Paraguay atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia reciente y buena parte de esa transformación tiene acento argentino. La clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 y la histórica eliminación de Alemania no son producto de la casualidad. Detrás del crecimiento de la Albirroja aparece una influencia cada vez más marcada del fútbol argentino, tanto dentro como fuera de la cancha.

El principal responsable de esta revolución es Gustavo Alfaro. El entrenador nacido en Rafaela tomó las riendas de una selección golpeada y logró devolverle competitividad, confianza y una identidad clara. Con experiencia en clubes grandes y chicos del fútbol argentino, el técnico construyó un equipo sólido, convencido de sus fortalezas y preparado para competir contra cualquiera.

Pero la huella albiceleste no termina en el banco de suplentes. De los 26 jugadores convocados para el Mundial, 15 tienen pasado o presente en la Liga Profesional. Muchos de ellos son nombres familiares para cualquier hincha argentino y varios se consolidaron en sus clubes antes de convertirse en piezas fundamentales de la selección paraguaya.

La clasificación ante Alemania tuvo como protagonistas a dos futbolistas que conocen muy bien el fútbol local. Orlando Gill, arquero de San Lorenzo, se convirtió en héroe durante la definición por penales, mientras que José María Canale, defensor de Lanús, marcó el tanto que alimentó la ilusión guaraní. Una escena que bien podría haberse visto cualquier fin de semana en el fútbol argentino, pero que terminó siendo determinante en una Copa del Mundo.

Entre las figuras ofensivas sobresalen Gabriel Ávalos y Álex Arce. El delantero de Independiente construyó una extensa carrera en Argentina antes de convertirse en referencia de ataque de Paraguay, mientras que el goleador de Independiente Rivadavia atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se ganó un lugar entre los nombres más importantes del plantel.

La lista de jugadores vinculados al fútbol argentino es extensa. Junior Alonso, Gustavo Gómez, Juan José Cáceres, Omar Alderete, Gustavo Velázquez, Braian Ojeda, Andrés Cubas, Ramón Sosa y Miguel Almirón son apenas algunos de los nombres que desarrollaron parte de sus carreras en clubes argentinos y que hoy aportan experiencia y jerarquía a una selección que no deja de sorprender.

Incluso varios de ellos nacieron en Argentina y eligieron representar a Paraguay. Andrés Cubas y Alejandro Romero Gamarra son ejemplos de una conexión futbolística que se fortaleció con el paso de los años y que hoy encuentra su máxima expresión en este Mundial.

Ahora Paraguay afronta un nuevo desafío frente a Francia con la ilusión de seguir escribiendo páginas históricas. Con Alfaro como conductor y una base futbolística moldeada en gran medida por la Liga Profesional, la Albirroja intentará dar otro golpe en la Copa del Mundo y demostrar que su gran campaña está lejos de ser una casualidad.