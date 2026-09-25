La espera terminó. Buenos Aires volverá a recibir al MotoGP después de casi tres décadas y el renovado Autódromo Oscar y Juan Gálvez ya tiene fecha confirmada para su gran estreno internacional. La máxima categoría del motociclismo desembarcará en la capital argentina del 9 al 11 de abril de 2027, en el marco de la cuarta fecha del campeonato mundial.

La confirmación llegó con la publicación oficial del calendario 2027 de MotoGP, una noticia que marca un antes y un después para el automovilismo y motociclismo argentino. Será el regreso de una competencia de nivel mundial a uno de los escenarios más emblemáticos del deporte motor sudamericano, que atraviesa una profunda transformación para cumplir con los estándares internacionales.

Las obras avanzan a paso firme y ya presentan un importante grado de ejecución. Actualmente, cerca del 60% de los trabajos se encuentran finalizados, mientras que el foco principal está puesto en la remodelación integral de la pista. Además, el proyecto contempla nuevos boxes, accesos modernizados y sectores especialmente diseñados para mejorar la experiencia de los espectadores.

Uno de los cambios más significativos está en el trazado. El circuito ya cuenta con una nueva configuración que incluye una horquilla especialmente proyectada para cumplir con los requisitos exigidos por las máximas categorías del automovilismo internacional. La modificación fue realizada en una zona donde anteriormente se encontraba una tribuna y el kartódromo, que será trasladado a otro sector del predio.

El regreso del MotoGP también alimenta una ilusión todavía más grande: el retorno de la Fórmula 1 a la Argentina. Las obras fueron pensadas para posicionar al Gálvez como un circuito apto para recibir las principales competencias del mundo, recuperando el protagonismo internacional que supo tener durante décadas.

"La categoría más importante del motociclismo profesional vuelve al Gálvez. Fuimos sede de diez Grandes Premios y casi 30 años después vamos a estar otra vez entre los principales circuitos. Damos un paso más para consolidar el liderazgo deportivo de nuestra Ciudad en el mundo y con el Autódromo renovado le apuntamos a la llegada de la Fórmula 1", expresó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

La expectativa ya comenzó a crecer entre los fanáticos. Incluso se confirmó una preventa exclusiva de entradas para clientes del Banco Ciudad, que se realizará entre el 1 y el 7 de octubre. De esta manera, Buenos Aires empieza a preparar una fiesta histórica para recibir nuevamente a los mejores pilotos del planeta en un escenario completamente renovado.