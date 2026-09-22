Le robaron una moto en Neuquén, activó el rastreo GPS y la Policía logró encontrarla

Una moto Honda Tornado XR 250 fue robada y recuperada horas después gracias al sistema de rastreo GPS. El rodado fue localizado y posteriormente restituido a su propietario por disposición de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de la Policía de Neuquén.

El hecho fue denunciado por el damnificado, quien alertó a la Policía sobre la sustracción y aportó la ubicación que marcaba el dispositivo de rastreo. Con esa información, los efectivos pudieron establecer el punto donde se encontraba el vehículo.

Personal de la Comisaría Tercera de Neuquén acudió al lugar señalado y desplegó un operativo con apoyo de otros móviles policiales. Allí lograron encontrar la Honda Tornado y procedieron a su recuperación.

La motocicleta y un casco negro quedaron inicialmente bajo cadena de custodia para completar las diligencias correspondientes. Durante el procedimiento se realizaron las actuaciones necesarias para documentar el hallazgo y avanzar con la investigación del robo.

Una vez cumplidos los requisitos dispuestos por la fiscalía, ambos elementos fueron entregados nuevamente a su propietario. De esta manera, la intervención policial permitió recuperar el vehículo sustraído y cerrar el procedimiento con la restitución de sus pertenencias.