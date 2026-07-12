Sin margen de error y pasando el peor momento desde que milita en la tercera categoría profesional del fútbol argentino desde 2024, Deportivo Rincón a dos fechas del final de la primera fase -incluído el partido de este domingo- será local de los mendocinos de Huracán de Las Heras este domingo 12 de julio desde las 15.30 en el marco la decimoséptima fecha -anteúltima- de la Zona 3 del Torneo Federal A 2026, que se jugará en la cancha del camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa Moisés Elías Gómez a la vera del río Colorado en el límite con la provincia de Mendoza.

El encuentro será transmisión de Primera Multimedios de Neuquén capital, a partir de las 14.30 por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Luis Hernandorena, la central informativa a cargo de Agustín Galasso y la operación técnica de José Ramón Paredes.

El equipo del norte neuquino, de los últimos cinco partidos, perdió cuatro. Luego de la salida del entrenador Pablo Castro, entró en una "sequía" de puntos. De quince unidades en juego apenas rescató tres y arrancará el partido ante los cuyanos de este dominngo en la última posición, aún tiene posibilidades matemáticas, debe obtener las dos victorias, pero depende de resultados ajenos para poder a la zona de Clasificación.

Sin alineación confirmada, y la presencia de los cuatro refuerzos, que llegaron en este mercado de pases de invierno. El santafesino Laureano Damián Puñet, que debutó el domingo pasado en la derrota ante San Martín de Mendoza, el lateral tucumano Ramiro Pedro Armando Alderete y los delanteros Sergio Hugo Frutos y Facundo "El Pato" Cruz,

Germán Noce, que perdió en los tres partidos que dirigió hasta el momento, sabe que la situación es compleja, que matematicamente por la paridad de la zona las posibilidades son reales, pero deberá confirmarlo desde el fútbol y tener efectividad, una materia pendiente desde que arrancó el certamen.

En tanto, los cuyanos están quintos, con 19 puntos. Los mendocinos el último fin de semana consiguieron una victoria por 2 a 0 ante Costa Brava de General Pico (La Pampa) en Las Heras y en condición de visitante acumulan cuatro derrotas un empate y una victoria.

El árbitro principal será César Antonio Ceballo de la Liga de Córdoba capital dos comprovincianos del juez principal actuarán de asistentes, Marcos David Guzman de la Liga de Pascanas y Evelyn Romina Lujan de la Liga de Deán Fúnes, en tanto que el neuquino Leandro Gatica será el cuarto árbitro que reemplazará a Dalma Perez de la Liga de Córdoba capital.