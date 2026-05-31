Autoridades de la ciudad de Neuquén se encuentran trabajando en la organización de una de las competencias deportivas más importantes del mundo. Se trata del Ironman, el reconocido acontecimiento internacional de triatlón que podría desarrollarse en la capital provincial el 6 de diciembre.

Las autoridades locales manifestaron su entusiasmo por la posibilidad de incorporar la competencia al calendario deportivo y turístico de la ciudad, destacando el impacto económico y promocional que genera este tipo de eventos de nivel internacional.

En el marco de las reuniones preparatorias participaron referentes de distintas áreas vinculadas a la organización, entre ellas turismo e infraestructura, considerando que espacios emblemáticos como el Paseo de la Costa tendrán un papel central en el desarrollo de la prueba.

Además, se trabaja en aspectos logísticos y operativos necesarios para recibir a atletas, equipos técnicos y visitantes provenientes de distintos puntos del país y del exterior.

Según adelantaron, la presentación oficial de la actividad podría realizarse durante el mes de julio en Neuquén, donde se brindarán detalles sobre el circuito, las modalidades de competencia y el cronograma previsto.

De concretarse, el Ironman posicionará a Neuquén como uno de los principales destinos del turismo deportivo de la Patagonia y del país.