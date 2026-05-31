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TORNEO FEDERAL A 2026

En el norte neuquino, Deportivo Rincón intentará seguir en la buena senda ante FADEP de Mendoza

El "León" irá por su tercer triunfo consecutivo de local ante uno de los equipos ascendidos esta temporada que viene de dos victorias en fila.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 31 de mayo de 2026 a las 10:13
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Carlos Esteves firmeza en la última línea del Deportivo Rincón

En el marco de la undécima (11°) fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A 2026, van a jugar este domingo 31 desde las 15 el Deportivo Rincón ante FADEP de Mendoza en la remodelada cancha del camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa Moisés Elías Gómez a la vera del río Colorado en el límite con la provincia de Mendoza.

El bahiense Juan Ignacio Nebbietti que representa a la Liga Río Colorado será el árbitro principal, que estará acompañando por Emiliano Bustos y Danilo Viola. Kevin Bustos por su parte completará la cuaterna.

El cotejo será transmisión del Grupo Primera Multimedios de Neuquén capital, a partir de las 14 desde el norte de la provincia de Neuquén, por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena, la central informativa a cargo de Agustín Galasso y la operación técnica de José Ramón Paredes.

El equipo que orienta Pablo Castro tuvo fecha libre en el el comienzo de la segunda rueda. Viene de una buena mini-racha ha conseguido 7 de los últimos nueve partidos que disputó, con dos triunfos y un empate. Los neuquinos están quintos con 12 puntos, pero en zona de clasificación a la siguiente ronda, con un partido menos son los mejores en esa posición en el país. Y en su grupo se encuentran a cuatro puntos del líder. siendo los únicos que tienen un encuentro menos.

Fundación Amigos por el Deporte (FADEP) intentará en el norte neuquino, extender su racha positiva y lograr su tercer triunfo seguido. Viene de ganarle a Huracán Las Heras y Costa Brava de local por 1 a 0. El equipo de Russell buscará su cuarta victoria en el certamen.

El conjunto dirigido por Diego Pozo marcha con 12 puntos, acumula 3 triunfos, 3 empates, y 3 derrotas y se ubica sexto. De los últimos 12 puntos sacó 10 (3 triunfos y un empate).

El último y único enfrentamiento entre FADEP y Deportivo Rincón

El partido se jugó en el predio de Russell. El equipo cuyano lo ganaba por 2 a 0 y el León neuquino se lo empató. Brayam Sosa y Nahuel Irribarren marcaron los goles de FADEP, mientras que para El León del Norte anotaron Matías Domínguez y Juan Albertinazi.

Probables formaciones

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Cristian Valvuena, Rodrigo Herrera, Carlos Esteves y Ezequiel Ávila; Juan Achetoni, Daniel Carrasco, Facundo Miguel y Axel Oyola; Cristian Cangá y Matías Domínguez. DT: Pablo Castro.

FADEP (Fundación Amigos por el Deporte) Cristian Aracena; Nicolás Alí, Bruno Costella, Brayam Sosa, Federico Pérez; Brian Zabaleta, Enzo Kalinski, Lucas Ramírez, Lautaro Taboada; Matías Navarro, Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Estadio: Elías Moisés Gómez.

Árbitro: Juan Nebbietti.

Hora de Inicio: 15.

 

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