En el marco de la undécima (11°) fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A 2026, van a jugar este domingo 31 desde las 15 el Deportivo Rincón ante FADEP de Mendoza en la remodelada cancha del camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa Moisés Elías Gómez a la vera del río Colorado en el límite con la provincia de Mendoza.

El bahiense Juan Ignacio Nebbietti que representa a la Liga Río Colorado será el árbitro principal, que estará acompañando por Emiliano Bustos y Danilo Viola. Kevin Bustos por su parte completará la cuaterna.

El cotejo será transmisión del Grupo Primera Multimedios de Neuquén capital, a partir de las 14 desde el norte de la provincia de Neuquén, por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena, la central informativa a cargo de Agustín Galasso y la operación técnica de José Ramón Paredes.

El equipo que orienta Pablo Castro tuvo fecha libre en el el comienzo de la segunda rueda. Viene de una buena mini-racha ha conseguido 7 de los últimos nueve partidos que disputó, con dos triunfos y un empate. Los neuquinos están quintos con 12 puntos, pero en zona de clasificación a la siguiente ronda, con un partido menos son los mejores en esa posición en el país. Y en su grupo se encuentran a cuatro puntos del líder. siendo los únicos que tienen un encuentro menos.

Fundación Amigos por el Deporte (FADEP) intentará en el norte neuquino, extender su racha positiva y lograr su tercer triunfo seguido. Viene de ganarle a Huracán Las Heras y Costa Brava de local por 1 a 0. El equipo de Russell buscará su cuarta victoria en el certamen.

El conjunto dirigido por Diego Pozo marcha con 12 puntos, acumula 3 triunfos, 3 empates, y 3 derrotas y se ubica sexto. De los últimos 12 puntos sacó 10 (3 triunfos y un empate).

El último y único enfrentamiento entre FADEP y Deportivo Rincón

El partido se jugó en el predio de Russell. El equipo cuyano lo ganaba por 2 a 0 y el León neuquino se lo empató. Brayam Sosa y Nahuel Irribarren marcaron los goles de FADEP, mientras que para El León del Norte anotaron Matías Domínguez y Juan Albertinazi.

Probables formaciones

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Cristian Valvuena, Rodrigo Herrera, Carlos Esteves y Ezequiel Ávila; Juan Achetoni, Daniel Carrasco, Facundo Miguel y Axel Oyola; Cristian Cangá y Matías Domínguez. DT: Pablo Castro.

FADEP (Fundación Amigos por el Deporte) Cristian Aracena; Nicolás Alí, Bruno Costella, Brayam Sosa, Federico Pérez; Brian Zabaleta, Enzo Kalinski, Lucas Ramírez, Lautaro Taboada; Matías Navarro, Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Estadio: Elías Moisés Gómez.

Árbitro: Juan Nebbietti.

Hora de Inicio: 15.