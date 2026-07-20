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FIEL A SU ESTILO

El gesto de Donald Trump que incomodó a los campeones del mundo

El presidente estadounidense no quiso bajarse del podio, a pesar del pedido de Gianni Infantino.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 19 de julio de 2026 a las 22:01
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Trump irrumpió en la consagración

Fiel a su estilo descontracturado y audaz, el presidente estadounidense Donald Trump protagonizó en la consagración de España un momento de cierta incomodidad para el plantel que ganó el Mundial 2026. Tal como ya lo hizo en el Mundial de Clubes del año pasado, Trump se "coló" en el podio donde los jugadores campeones del mundo aguardaban levantar la copa bajo la lluvia de papel picado.

El presidente de Estados Unidos pasó frente a los jugadores que se preparaban para alzar el trofeo dorado y comenzó a saludarlos. Se observa en un momento que Rodri hace un gesto como queriendo decir "sáquenlo".

El momento fue risueño porque el propio presidente de FIFA, Gianni Infantino, pareció notarlo y se cruzó también frente al plantel como para intentar que Trump lo siguiera y se bajara. Pero no lo logró. Trump ya había protagonizado una situación similar el año pasado, cuando el Chelsea de Inglaterra se consagró campeón del Mundial de Clubes en el estadio MetLife de Estados Unidos, donde le ganó 3 a 0 al PSG.

Este fue el momento tras la consagración de España

 

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