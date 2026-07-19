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La final Argentina vs España no se la pierde ni Donald Trump

El mundo mira Nueva Jersey, sede de la gran final de la Copa del Mundo. Tum Cruise, Robbie Williams y el himno de los Estados Unidos le dio la bienvenida al Presidente del país anfitrión.

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Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Domingo, 19 de julio de 2026 a las 16:21
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Dunadl Trump fue recibido por el presidente de la FIFA, Giani Infantino, en el palco principal del MetLife.

Como había sido anunciado por el protocolo de la FIFA, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se hizo presente en el estadio MetLife, sede de la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Los espectadores estaban informados de la necesidad por llegar con mucho tiempo a las adyacencias del escenario por los estrictos controles de seguridad que se activaron al respecto.

Ocupando el palco principal del imponente estadio, la máxima autoridad del país anfitrión llegó justo para entonar el himno y luego escuchó a Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger que precedieron a la salida de los equipos al campo de juego.

Se estima que su presencia se extenderá hasta la ceremonia de premiación, luego de haber albergado al campeonato del mundo más exitoso de la historia en materia comercial; desde derechos televisivos hasta venta de entradas, con una repercusión impresionante a través de las redes especiales, a lo largo del país, así como también en México y Canadá.

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