Rosario Central quiere volver a hacer historia. Con un emotivo video que recorre la identidad de la ciudad, sus grandes ídolos y los recuerdos imborrables del fútbol argentino, el Canalla presentó al Gigante de Arroyito como candidato para ser sede del Mundial 2030. El estadio que ya recibió a las grandes figuras del planeta en 1978 busca ponerse nuevamente a la altura de una cita que tendrá un formato histórico y atravesará tres continentes.

“En el ’78 fue Gigante Mundial. Sabemos hacerlo…”, publicó el club en sus redes sociales, acompañado por una frase que resume el espíritu de la iniciativa: “Rosario de cara al mundo”. La propuesta no es solamente una apuesta deportiva, sino también una reivindicación de la historia futbolera de una ciudad que dio figuras inolvidables y que pretende volver a ocupar un lugar central en el escenario internacional.

La candidatura tiene un antecedente de peso. Durante el Mundial de 1978, el Gigante de Arroyito fue escenario de seis partidos, entre ellos encuentros de la segunda fase que quedaron grabados en la memoria de los hinchas. Ahora, a más de medio siglo de aquella experiencia, Rosario Central quiere recuperar ese protagonismo con un proyecto que contempla una renovación de sus instalaciones y una ampliación de su capacidad.

Di María, Fontanarrosa, Olmedo y Fito Páez: Rosario se muestra al mundo

El video de presentación apuesta a la emoción y a la identidad rosarina. Entre sus imágenes aparecen Ángel Di María, el escritor Roberto Fontanarrosa, el actor y humorista Alberto Olmedo y el músico Fito Páez, referentes de una ciudad que trascendió sus fronteras a través del fútbol, la cultura y el arte.

La producción también recupera testimonios de personalidades que destacaron el vínculo especial con Rosario y su estadio. César Luis Menotti dejó una frase que refleja la importancia del Gigante en su vida futbolística: “El momento más feliz de mi vida en el fútbol lo pasé ahí”. Diego Maradona, por su parte, expresó que, si tuviera que elegir, “elegiría Rosario siempre”.

A esas voces se suman referencias a Mario Alberto Kempes, José Mourinho y Daniele De Rossi, en una apuesta por mostrar que el Gigante de Arroyito no es solamente la casa de Rosario Central, sino también un escenario reconocido por figuras de distintas generaciones y nacionalidades.

La intención del Canalla es clara: poner en valor la historia del estadio, el peso futbolístico de Rosario y la capacidad de la ciudad para recibir un acontecimiento de alcance global.

Las obras que proyecta Central para volver a ser sede mundialista

La candidatura también tiene una dimensión estructural. En el video se exhiben imágenes de la maqueta de las obras proyectadas para modernizar el Gigante de Arroyito, con nuevos accesos, mayor capacidad y mejoras en la infraestructura.

El objetivo es que el estadio pueda responder a las exigencias organizativas de una Copa del Mundo y ofrecer las condiciones necesarias para recibir a miles de hinchas, delegaciones y visitantes internacionales. Se trata de un proyecto que busca combinar la tradición del escenario canalla con las necesidades de un evento deportivo de máxima magnitud.

La presentación, sin embargo, representa una postulación y no una confirmación oficial de la sede. La definición dependerá de las decisiones de las autoridades correspondientes y de los requisitos que se establezcan para organizar el encuentro que tendrá lugar en Argentina durante el Mundial de 2030.

Un Mundial histórico y la disputa por la sede argentina

La Copa del Mundo de 2030 tendrá una particularidad inédita: se celebrará principalmente en España, Portugal y Marruecos, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán partidos inaugurales con motivo del centenario del primer Mundial, disputado en 1930.

En ese escenario, Rosario Central busca entrar en la discusión por el encuentro que se jugará en territorio argentino. Hasta ahora, el estadio Monumental de River aparece como una de las alternativas que se mencionan para albergar ese compromiso, aunque la sede definitiva no debe darse por confirmada sin un anuncio oficial.

El movimiento del Canalla pone sobre la mesa una alternativa con historia mundialista, una ciudad con enorme tradición futbolera y un proyecto de modernización que apunta a mejorar las condiciones del estadio.

Rosario quiere volver a ser protagonista. El Gigante de Arroyito ya supo recibir al mundo en 1978 y ahora vuelve a levantar la mano con un mensaje cargado de orgullo y ambición. El sueño está en marcha; el desafío será convertir esa candidatura en una oportunidad concreta para que el fútbol mundial vuelva a mirar hacia Rosario.