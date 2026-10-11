Rosario Central goleó por 5 a 0 a Independiente Rivadavia de Mendoza en el Gigante de Arroyito, este domingo 11 de octubre, en el marco de la duodécima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de fútbol argentina. Ángel Di María se hizo cargo de un penal, definió con categoría y puso en ventaja al Canalla. En el arranque del segundo tiempo, el colombiano Campaz y otra vez el campeón del mundo en Qatar 2022 con la selección argentina y los delanteros Enzo Copetti y Marco Ruben decoraron el marcador.

A los 10 minutos de la etapa inicial, la jugada se originó cuando Ignacio Ovando apareció desde atrás para disputar una pelota dentro del área. En su intento por despejar, Sheyko Studer se llevó puesto al defensor local y el árbitro Facundo Tello sancionó la pena máxima.

Fideo tomó la pelota, engañó a Nicolás Bolcato y definió contra el palo izquierdo para desatar la locura de los hinchas del Canalla, que volvieron a recibir a su equipo en casa después de la consagración en la Supercopa Internacional.

Con este tanto, Di María continúa ampliando sus números desde su regreso a Central. El campeón del mundo ya suma 15 goles en su segunda etapa en el club, a la que volvió en 2025 después de su extensa carrera en Europa.

La Lepra mendocina sufrió la expulsión de Álex Arce en el tramo final del primer tiempo ante Central, por una infracción sobre Gastón Ávila. El delantero paraguayo había recibido inicialmente una tarjeta amarilla, pero Facundo Tello modificó su decisión después de revisar la acción en el VAR.

La jugada ocurrió a los 37 minutos, cuando el delantero fue con la pierna en alto e impactó a Ávila, quien quedó tendido en el césped y necesitó asistencia médica. En primera instancia, el árbitro consideró que la infracción merecía una amonestación. Sin embargo, desde la cabina del VAR llamaron a Tello para que observara la acción en la pantalla. Tras revisar las imágenes, el juez cambió su fallo y le mostró la tarjeta roja al atacante del conjunto mendocino, que debió abandonar el campo de juego.

Con la superioridad numérica y en el juego, el ‘Canalla’ aprovechó y en el segundo tiempo empezó a liquidar la historia. Primero, a los 6′, una jugada estupenda entre Campaz y Vicente Pizarro, con sombrerito incluido, terminó en un golazo del colombiano. Y apenas cinco minutos después, una mala salida del equipo mendocino terminaría siendo otro nuevo gol de Di María.

A partir de allí no paró de crecer la confianza de Central frente a un rival duramente golpeado y sin manera de poder responder a las arremetidas del equipo de Almirón.

Con el partido así planteado, rápidamente el local empezó a estirar la diferencia y a liquidar de una vez el pleito. A los 23′, un nuevo ataque por la izquierda terminó en gol de Enzo Copetti, mientras que siete minutos después sería la hora del goleador Marco Ruben de marcar el quinto, tras un centro desde la derecha.