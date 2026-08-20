En un movimiento tan doloroso como esperado, Orlando Gill está muy cerca de abandonar San Lorenzo en este mercado de pases. El arquero, revelación con Paraguay en el último Mundial, acaparó interés de varios clubes de Europa, pero el elegido sería el Lille de Francia, que ya hizo llegar una oferta de 4.5 millones de euros y sería el destino elegido por el guardameta para continuar su carrera luego de que se cayera la posibilidad del Monza de Italia.

El Ciclón necesitaba realizar una venta para generar ingresos y Gill es el gran apuntado para recibir una buena suma. Además, luego de su actuación con Paraguay el arquero también entendía que es el momento para emigrar. Luego de contactarse con los Dogos y que se le prometiera protagonismo en el arco, la decisión está tomada y ahora la cuestión pasará por afinar los números de la transferencia. San Lorenzo posee el 50% del pase del arquero, pero si el futbolista fuera vendido por el valor de su cláusula de salida, valuada en 10 millones de dólares el club de Boedo se quedaría con la totalidad de ese monto.

No obstante, la transferencia no se hará mediante la cláusula, por lo que aún no está claro el porcentaje que se venderá de Gill. Las versiones son dos: desde el club azulgrana dicen que el traspaso se hará en 4.5 millones de euros por el 50% del pase (lo que posee el Ciclón), pero desde el lado del paraguayo de 26 años se habla de 4 millones por la totalidad de la ficha. Si esa es la realidad, San Lorenzo se quedaría solamente con dos millones.

¿Será el último?

La última imagen de Gill con la camiseta de San Lorenzo podría ser una muy triste, ya que el Tribunal de Disciplina lo sancionó provisionalmente tras su agresión a Jordy Caicedo en el clásico ante Huracán y aún no se sabe cuando volverá a atajar. De esta forma, de darse su pase al Lille, su último encuentro podría ser el de la derrota ante el Globo el pasado 9 de agosto. Desde su debut en el primer equipo del Ciclón, el arquero paraguayo lleva disputados un total de 63 partidos, en los que recibió 48 goles y mantuvo su arco en cero en 30 oportunidades.