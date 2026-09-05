Gimnasia confirmó su levantada y dio un golpe importante en el Torneo Clausura. En una tarde intensa en el Bosque, el equipo platense venció 2-1 a Tigre, consiguió su segunda victoria consecutiva y le puso fin al invicto que el Matador arrastraba desde hacía seis fechas en el campeonato.

El encuentro comenzó con el Lobo decidido a asumir el protagonismo. Los dirigidos por el conjunto platense tuvieron una oportunidad inmejorable para abrir el marcador a los 14 minutos del primer tiempo, pero Ignacio Fernández desperdició un penal y mantuvo el cero en el resultado.

Lejos de sentir el impacto, Gimnasia siguió insistiendo y encontró su recompensa justo antes del descanso. A los 46 minutos, Germán Conti ganó de arriba en el área rival y conectó un cabezazo que desató el festejo de los hinchas locales para establecer el 1-0.

Sin embargo, Tigre reaccionó rápidamente en el complemento. Apenas cinco minutos después de la reanudación, Ignacio Russo aprovechó un rebote dentro del área y marcó el empate que parecía cambiar el rumbo de la historia.

El partido se volvió más equilibrado, aunque Gimnasia nunca renunció a la búsqueda del triunfo. La jugada decisiva llegó a los 18 minutos de la segunda etapa, cuando Felipe Zenobio derribó a Lucas Janson dentro del área al intentar cortar un centro. El árbitro sancionó penal y esta vez Agustín Auzmendi se hizo cargo de la ejecución. Con un potente remate, el delantero no falló y puso el 2-1 definitivo.

A partir de allí, el Lobo defendió la ventaja con inteligencia y terminó celebrando una victoria que vale mucho más que tres puntos. Con este resultado alcanzó las 15 unidades y quedó muy cerca del líder Argentinos Juniors, que aún debe disputar su compromiso de la fecha.

Para Tigre, en cambio, la derrota significó el final de una racha positiva que lo había convertido en uno de los equipos más regulares de la Zona B. El conjunto de Diego Dabove venía de seis partidos sin perder, pero no pudo sostener el invicto en La Plata y permanece con 12 puntos.

Gimnasia volvió a hacerse fuerte en casa, encontró respuestas en los momentos decisivos y ratificó que quiere ser protagonista. El Bosque festejó una victoria que alimenta la ilusión de pelear bien arriba.