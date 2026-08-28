Gianluca Prestianni tuvo una noche soñada con la camiseta de Benfica. El delantero argentino fue protagonista absoluto en la victoria por 3-1 ante Aarhus, en Dinamarca, y con un doblete fue determinante para que el conjunto portugués consiguiera la clasificación a la liguilla de la Europa League.

El ex Vélez apareció en los momentos justos y volvió a demostrar por qué Benfica apostó por su talento. Fue titular, al igual que su compatriota Enzo Barrenechea, y apenas a los 19 minutos abrió el partido con un remate desde la puerta del área que contó con un desvío en el camino y terminó descolocando al arquero local.

Benfica consiguió controlar el encuentro y encontró el segundo tanto a los 55 minutos, cuando Rafa Silva amplió la ventaja en el Cepheus Park Randers. Sin embargo, la noche todavía tenía reservado un momento especial para el argentino.

Apenas seis minutos después, Prestianni volvió a aparecer y esta vez no necesitó de ningún desvío ni de una cuota de fortuna. El delantero recibió sobre la banda izquierda, encaró hacia el centro, se acomodó para su pierna derecha y sacó un espectacular remate desde afuera del área que se metió directamente en el ángulo.

Golazo, doblete y clasificación para el argentino, que terminó siendo una de las grandes figuras de la noche europea.

El descuento de Aarhus no alcanzó para cambiar la historia. Benfica terminó imponiéndose por 3-1 y selló su clasificación con un contundente 6-2 en el resultado global, asegurándose un lugar en la liguilla de la segunda competencia más importante del fútbol europeo.

Para Prestianni, además, fue una actuación de esas que pueden marcar un punto de inflexión. El argentino volvió a tener protagonismo con la camiseta de uno de los clubes más importantes de Portugal y respondió de la mejor manera: con goles y una actuación decisiva.

El joven surgido en Vélez continúa así construyendo su camino en Europa. Esta vez, su talento apareció en una noche de clasificación continental y con un gol que rápidamente se convirtió en la imagen de una jornada perfecta para Benfica.