Rosario vuelve a detenerse. Rosario Central le gana 1-0 a Newell’s en una nueva edición del clásico rosarino en el Gigante de Arroyito, por la octava fecha del Torneo Clausura 2026. Justo antes del descanso, Gastón Ávila empalmó un zurdazo de gran manera y puso en ventaja al Canalla en su estadio. Uno de los clásicos más pasionales del país tiene al local como dominador y con seis festejos en fila, algo que la Lepra quiere cortar una racha que lo tiene sin festejar desde 2022 ante su archirrival. El encuentro es transmisión de TNT Sports.

El golazo de Ávila

Justo cuando se estaba por ir la primera mitad, apareció la ventaja para Central en un córner. Tras el centro y un rebote que dejó la pelota levitando, Ávila sacó un tremendo zurdazo de aire que se clavó arriba sobre el primer palo de un Josué Reinatti que nada pudo hacer para desatar el grito de todo el Gigante de Arroyito.

Di María tuvo el gol

El capitán y símbolo del Canalla fue el protagonista de una de las mejores jugadas de un flojo partido. Central la movió de izquierda a derecha y, luego del centro de Vicente Pizarro y la dejada de Alan Rodríguez para que remate el Fideo, su disparo salió muy desviado por encima del arco.

Gran recibimiento del Canalla

Como es costumbre en un duelo de esta magnitud, el público de Rosario Central se hizo presente copando el Gigante de Arroyito y metió un enorme despliegue de color y pirotecnia para recibir al equipo en la antesala de un nuevo clásico.

Formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Alan Rodríguez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Newell’s: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo, Franco Escobar; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch Santiago Solari; Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.

TV: TNT Sports.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Así llegan al clásico

Como ocurre cada vez que Canallas y Leprosos se encuentran, el presente queda parcialmente de lado. Rosario Central está obligado a reaccionar, ya que el conjunto dirigido por Jorge Almirón afronta el clásico en un momento delicado. El Canalla viene de la eliminación frente a Corinthians en los octavos de la Copa Libertadores, que significó un duro impacto para un equipo que tenía al certamen continental como uno de sus grandes objetivos del año. Luego, empató 2-2 ante Talleres en Córdoba, y cayó en la fecha pasada 2-1 ante Gimnasia (LP) en el Gigante de Arroyito.

Por eso, el clásico aparece como una oportunidad inmejorable para cambiar el ánimo y recuperar confianza. Por lo pronto el Canalla es séptimo en la Zona B con 11 puntos. Para un duelo clave en su hipotética continuidad, Almirón apostaría por un equipo con experiencia y jerarquía, con Ángel Di María y Jaminton Campaz como principales cartas ofensivas y Enzo Copetti como referencia de área.

Di María marcó en sus dos últimos clásicos rosarinos.

Por su parte, Newell’s llega en levantada y con mejores sensaciones con una racha de tres partidos sin derrotas. El equipo de Frank Darío Kudelka consiguió triunfos frente a Riestra y Banfield, mientras que en su última presentación igualó 0-0 ante Estudiantes en La Plata. Con esos resultados, se ubica quinto en la Zona A con 11 puntos y llega al Gigante con la ilusión de cortar la seguidilla negativa en los clásicos, con seis derrotas al hilo y sin éxitos desde marzo de 2022, cuando se impuso precisamente en este escenario por 1-0.

Kudelka prepara algunas modificaciones para el gran duelo. Entre las novedades aparece Santiago Solari, quien se incorporó durante la semana y tendría chances de ser titular pese a contar con pocos entrenamientos junto al plantel. También regresaría Lucas Carrizo, recuperado después de no haber jugado ante Estudiantes.

Un historial favorable a Central

La historia del clásico rosarino tiene una superioridad de Rosario Central que se asentó en los últimos años y hoy la ventaja a sobre Newell’s es de 22 partidos. Desde 1952 se disputaron 279 clásicos oficiales, con 99 victorias del Canalla, 101 empates y 77 triunfos de la Lepra. Además, hubo dos encuentros que fueron dados por perdidos a ambos equipos.

En los últimos años, la supremacía de Central se hizo todavía más marcada. El Canalla se quedó con los últimos seis enfrentamientos ante su clásico rival. El antecedente más reciente fue el 1 de marzo de 2026, cuando Central ganó 2-0 en el Coloso Marcelo Bielsa con goles de Ángel Di María y Enzo Copetti.