¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
ESPECTADOR DE LUJO

Scaloni apareció en Monza: su mensaje para Colapinto y qué acotó de la Selección Argentina

El entrenador de la albiceleste fue a ver el GP de Italia de la Fórmula 1: expresó su expectativa por el piloto argentino de Alpine. A su vez, dejó en claro que ya piensa en la próxima fecha FIFA del conjunto nacional.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 06 de septiembre de 2026 a las 10:55
PUBLICIDAD
El técnico de la selección argentina de fútbol, con sus hijos asistió a ver la carrera de F-1

El santafessino Lionel Scaloni reaparció públicamente en el GP de Italia de la Fórmula 1 que se está disputando en Monza. El entrenador de la selección argentina asistió a la carrera en Monza junto a su familia y dejó un mensaje para su compatriota Franco Colapinto y también se refirió al equipo albiceleste.

El director  técnico afirmó que el fanatismo de uno de sus hijos lo empujó a querer ir a la carrera. "Vengo más por él que por mí. Es apasionado de la Fórmula 1. Este circuito vale la pena venir", expresó en una entrevista con ESPN.

A su vez, reveló que recientemente se cruzó un piloto en España: "La mayoría hace ciclismo. El otro día estuve en Mallorca con Carlos Sainz, que también hace bici. Es un deporte lindo. Bastante más riesgoso este, pero parecido".

Por otra parte, Scaloni afirmó que quedó impactado al ver los monoplazas de cerca y se refirió a Franco Colapinto y Pierre Gasly. "Fuimos a ver los coches de cerca. Es una cosa increíble lo que ha cambiado la F1 a lo que cuando yo iba de chiquito. Esperando a ver qué pasa con los Alpine, que están ahí adelante... Con Franco que larga séptimo, con el compañero primero... La verdad, increíble. Esperemos que vaya bien". Y añadió: "Ojalá, lo merece. Es un circuito que, para el piloto de carrera, debe ser el más lindo para hacer un buen resultado".

Por último, el entrenador de la Selección Argentina aseguró que el Mundial 2026 (donde finalizaron subcampeones) fue "un mes y medio estresante" y, sin mencionar nada del retiro de Lionel Messi dejó en claro que ya piensa en los próximos cotejos. "Ahora disfrutando. Ya se viene otra fecha FIFA pero, cuando podemos, nos acercamos a ver este mundo, que a mí me apasiona desde siempre".

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD