El santafessino Lionel Scaloni reaparció públicamente en el GP de Italia de la Fórmula 1 que se está disputando en Monza. El entrenador de la selección argentina asistió a la carrera en Monza junto a su familia y dejó un mensaje para su compatriota Franco Colapinto y también se refirió al equipo albiceleste.

El director técnico afirmó que el fanatismo de uno de sus hijos lo empujó a querer ir a la carrera. "Vengo más por él que por mí. Es apasionado de la Fórmula 1. Este circuito vale la pena venir", expresó en una entrevista con ESPN.

A su vez, reveló que recientemente se cruzó un piloto en España: "La mayoría hace ciclismo. El otro día estuve en Mallorca con Carlos Sainz, que también hace bici. Es un deporte lindo. Bastante más riesgoso este, pero parecido".

Por otra parte, Scaloni afirmó que quedó impactado al ver los monoplazas de cerca y se refirió a Franco Colapinto y Pierre Gasly. "Fuimos a ver los coches de cerca. Es una cosa increíble lo que ha cambiado la F1 a lo que cuando yo iba de chiquito. Esperando a ver qué pasa con los Alpine, que están ahí adelante... Con Franco que larga séptimo, con el compañero primero... La verdad, increíble. Esperemos que vaya bien". Y añadió: "Ojalá, lo merece. Es un circuito que, para el piloto de carrera, debe ser el más lindo para hacer un buen resultado".

Por último, el entrenador de la Selección Argentina aseguró que el Mundial 2026 (donde finalizaron subcampeones) fue "un mes y medio estresante" y, sin mencionar nada del retiro de Lionel Messi dejó en claro que ya piensa en los próximos cotejos. "Ahora disfrutando. Ya se viene otra fecha FIFA pero, cuando podemos, nos acercamos a ver este mundo, que a mí me apasiona desde siempre".