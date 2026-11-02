Llegando al final de la fase regular, Inter Miami venció 2-1 a New England Revolution en el Gillette Stadium por la fecha 33 de la Major League Soccer. El conjunto de Florida arrancó perdiendo pero consiguió darlo vuelta con un golazo de Lionel Messi y se llevó el triunfo que necesitaba para recuperar el segundo lugar en la Conferencia Este, perdido justamente a manos de los Revs después de empatar ante FC Cincinnati en la semana. Fue el tanto 26 de Leo en la liga estadounidense, donde se encuentra en la cima de la tabla de goleadores.

El astro argentino propició un triunfo fundamental para el equipo que dirige Cristian "Kily" González, que recuperó el segundo lugar de la Conferencia Este. El Nashville SC es primero y logró el Supporters' Shield hace dos jornadas, y hoy Inter Miami se jugaba un mano a mano por la segunda colocación. Los Revs comenzaron escoltas pero ahora son terceros con 58 puntos, mientras que Las Garzas, que habían caída a ese puesto después de empatar 2-2 en el Nu Stadium ante Cinncinati, ahora vuelven a ser escoltas, sumando 59 unidades a falta de una fecha para el final de la temporada regular.

New England Revolution 2-1 Inter Miami, los goles

La apertura del marcador llegó en la segunda etapa y fue del local, que se puso en ventaja por intermedio del húngaro Daniel Gazdag. Luego de un desborde desde la derecha y centro atrás, una dejadita de Ilay Feingold se la dejó justa al extremo, que llegando por el punto penal metió un potente remate para el 1-0.

Sin embargo, Inter Miami fue a buscar la igualdad y, tras algunas ocasiones falladas, la consiguió a 20 minutos del final. Telasco Segovia cuchareó una pelota buscando a Messi que alcanzó a ser despejada por un defensor, no obstante ese rebote quedó para que Germán Berterame estableciera el 1-1 con un cabezazo certero.

Llegando a los momentos finales del encuentro, Messi dibujó un nuevo golazo para darle la victoria a Inter Miami. El '10' recibió de espaldas, aguantó y se giró con una pisadita ante el defensor para, después de una sutil "dejadita" de Segovia, quedar de frente al arco para desenfundar de zurda y establecer el 2-1 definitivo para Las Garzas.

La otra gran chance de Messi

El capitán argentino tuvo el tanto del empate minutos antes de que Inter Miami llegara a la igualdad, pero el arquero Matt Turner apareció para negárselo. El '10' quedó de frente al arco y buscó el hueco hasta que pudo meter un zurdazo que el guardameta rechazó hacia un costado. En el rebote, Berterame remató a gol pero una gran salvada sobre la línea de Brooklyn Raines se lo impidió.

Formaciones

New England Revolution: Matt Turner; Ilay Feingold, Ethan Kohler, Joshua Wynder, Willian Sands; Brooklyn Raines, Matt Polster;Peyton Miller, Carles Gil, Daniel Gazdag; Dor Turgeman. DT: Marko Mitrovic.

Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Casemiro, Micael, Gonzalo Luján; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Riquelme Filippi y Germán Berterame. DT: Cristian González.

TV: Apple TV.

Estadio: Gillette Stadium.