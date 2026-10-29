Con Lionel Messi nuevamente desde el arranque, Inter Miami empató 2-2 frente al FC Cincinnati. Con 90 minutos del astro argentino, que fue amonestado, y una asistencia de Rodrigo De Paul para el segundo tanto, Las Garzas, que ya tienen presencia asegurada en los playoffs, no pudieron retornar a ser escoltas de Nashville SC en el campeonato.

Inter Miami 2-2 FC Cinncinati, los goles

A los 15 minutos de la segunda parte, el Pistolero hizo gala de su capacidad de remate para abrir la cuenta. Rodrigo De Paul encontró a Casemiro en una posición poco usual dentro del área y el brasileño se la dejó de primera con el revés del pie a un Suárez que inclinó el cuerpo y la acomodó con precisión contra el segundo palo.

La ventaja parecía segura para Inter Miami, sin embargo en el final del encuentro aparecieron las complicaciones para el equipo del Kily González. Primero, un gol espectacular de Kenji Mboma Dem con un gran zurdazo a colocar estableció la igualdad en el Nu Stadium de los Garys, que volvían al partido.

Apenas seis minutos después, un pase atrás de Tom Barlow encontró de frente a Samuel Gidi, que con un disparo bajo al segundo palo venció al arquero Dayne St. Clair para dar vuelta transitoriamente el marcador en el Nu Stadium.

Cuando el partido moría, apareció la salvación desde el banco y rescató un punto para Las Garzas. Riquelme Filippi, el chico brasileño que llegó en este mercado de pases, recibió de De Paul sobre la izquierda y fue recortando hacia el medio hasta que le quedó espacio para sacar el disparo al segundo palo y establecer el 2-2 que fue definitivo.

Formaciones

Inter Miami: Dayne St. Clair; Gonzalo Luján, Casemiro, Micael, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, David Ayala, Matías Galarza Fonda; Lionel Messi; Luis Suárez y Germán Berterame. DT: Cristian González.

FC Cincinnati: Roman Celentano; Samuel Gidi, Nick Hagglund, Teenage Hadebe; David Doudera, Gerardo Valenzuela, Obinna Nwobodo, Evander Ferreira, Bryan Ramírez; Kévin Denkey y Kenji Dem. DT: Pat Noonan.

TV: Apple TV.

Estadio: Nu Stadium.

Árbitro: Armando Villarreal.

Después de un fin de semana ajetreado donde fue a recibir el Premio Princesa de Asturias en Oviedo, volvió a Nueva York para jugar con Las Garzas el sábado y decidió no ir a la ceremonia del Balón de Oro, donde quedó en quinto lugar entre los nominados, Messi volverá a ser titular con el conjunto que dirige Cristian "Kily" Gonzalez, que tras caer ante New York Red Bulls cayó al tercer puesto de la Conferencia Este con 55 puntos, por detrás de Nashville SC (70) y New England Revolution, que tiene las mismas unidades pero mejor diferencia de gol.

Así está la tabla de la Conferencia Este de la MLS

Tras de la jornada de este miércoles, Nashville SC lidera la clasificación con 71 puntos, ya definitivamente conquistando el Supporters' Shield, título que entrega la MLS por finalizar primero en la temporada regular. Por su parte, New England Revolution pasó a Inter Miami y es escolta con 58 unidades, aventajando dos puntos por el segundo lugar a los de Florida, que quedaron con 56. Cincinnati, el rival de hoy, se ubica octavo con 43 puntos.