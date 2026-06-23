La concentración de Francia en el Mundial 2026 se vio sacudida por una dura noticia: Didier Deschamps debió dejar el equipo tras el fallecimiento de su madre y regresó de inmediato a su país para afrontar el momento junto a su familia.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) confirmó la situación mediante un comunicado oficial, en el que informó que el entrenador abandonó el campamento del seleccionado en Estados Unidos pocas horas después de conocerse la noticia. Su ausencia se extenderá, al menos, hasta el próximo compromiso de Les Bleus.

“Didier Deschamps tuvo el dolor, este martes por la mañana, de enterarse de la muerte de su madre. Regresará a Francia para asistir a su funeral”, informó la entidad, que también ratificó que el técnico no estará en el banco de suplentes en el duelo ante Noruega.

Ante esta situación, la conducción del equipo quedará en manos de su ayudante de campo, Guy Stéphan, quien asumirá la responsabilidad de dirigir al conjunto francés en un partido clave por la definición del Grupo I.

El encuentro frente a Noruega se disputará el viernes en Boston y tendrá en juego el primer puesto de la zona, ya que ambos equipos llegan con puntaje ideal tras sus dos primeras presentaciones y con la clasificación asegurada a los dieciseisavos de final.

El golpe personal para Deschamps llega en un gran momento deportivo para Francia, que viene de asegurar su pase a la próxima ronda con una sólida victoria por 3-0 ante Irak, resultado que se sumó al triunfo inicial frente a Senegal.

Ahora, el conjunto francés deberá enfocarse en cerrar la fase de grupos sin su entrenador principal en el banco, mientras el foco estará puesto en la situación personal que atraviesa uno de los técnicos más importantes del fútbol europeo.