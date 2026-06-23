Durante el partido en Dallas donde Argentina venció 2-0 a Austria en la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, una figura inesperada se ganó la atención de todos en la tribuna: Pauline Kana, una estadounidense de 99 años conocida en redes sociales como “Gangster Granny”.

Con un cartel que proclamaba “Tengo 100 años y soy fan de Messi”, Kana se volvió viral entre los aficionados y usuarios de internet por su emotivo gesto hacia el capitán argentino Lionel Messi, quien brilló anotando los dos goles del encuentro.

Aunque el cartel mencionaba que tenía 100 años, la influencer tiene en realidad 99 y es famosa por sus videos humorísticos junto a su nieto Ross Smith, además de su estilo desenfadado. Su presencia en el estadio aportó un toque especial a una jornada histórica para Messi y la Selección argentina.

Quién es la fan centenaria de Messi

Pauline Kana ya había captado la atención mundial semanas atrás al romper un récord Guinness como la persona de mayor edad en hacer crowd surfing, cuando fue levantada sobre una camilla por el público durante un concierto en Texas.

Pauline Kana, la fan de Messi de 99 años que conquistó el Mundial 2026 en Dallas

En el partido, Messi abrió el marcador a los 38 minutos y luego aseguró la victoria en tiempo de descuento, con lo que Argentina aseguró su clasificación. La imagen de la “Gangster Granny” con su cartel se transformó en una de las postales más compartidas del encuentro.

Esta escena refleja el alcance global y generacional que tiene Lionel Messi, capaz de despertar admiración incluso en una abuela influencer estadounidense que logró hacerse un espacio propio en la noche mundialista de Dallas.