Alexis Mac Allister atraviesa un momento inesperado en Liverpool. El mediocampista de la Selección Argentina confirmó que el club inglés le comunicó que no tiene intenciones de ofrecerle, por ahora, una renovación de contrato, una decisión que golpeó especialmente al futbolista que se siente cómodo y atraviesa una de sus mejores etapas en el conjunto de Anfield.

La noticia tomó por sorpresa al argentino, que fue protagonista de la conferencia de prensa previa al debut del Liverpool en una nueva edición de la Champions League. Allí, lejos de esquivar el tema, habló con sinceridad sobre su situación contractual y dejó una frase que reflejó el impacto que tuvo la decisión.

“Recibí la noticia de que el club no estaba en posición de ofrecerme un nuevo contrato”, confirmó Mac Allister. Y, sin esconder sus sentimientos, agregó: “Me pone realmente muy triste”.

El mediocampista explicó que su malestar está relacionado con el compromiso que mantiene desde su llegada al club. “Todos pueden ver que doy el 100% por el club, todos los días, en el entrenamiento y en los partidos. Obviamente puedo tener buenos o malos partidos como todos, pero siempre doy lo mejor de mí”, sostuvo.

La situación adquiere todavía más peso porque Liverpool sí avanzó recientemente con las renovaciones de otros futbolistas importantes del plantel. Mac Allister mencionó especialmente los casos de Dominik Szoboszlai y Ryan Gravenberch, quienes extendieron sus respectivos vínculos con la institución.

“Eso me pone muy contento porque se lo merecen, pero a la vez me da tristeza por no recibir un nuevo contrato”, reconoció el argentino.

Sin embargo, el campeón del mundo no quiso encender las alarmas entre los hinchas ni cerrar la puerta a una posible continuidad. Su contrato actual todavía tiene vigencia hasta junio de 2028 y el futbolista dejó en claro que la historia todavía puede cambiar.

“Por supuesto que todavía hay tiempo, los hinchas no tienen que preocuparse. Seguiré dando el 100% hasta el último día que esté acá, pero ya veremos qué pasa”, aseguró.

Mientras tanto, el futuro del número 10 comienza a convertirse en una incógnita. Durante el último mercado de pases europeo, Mac Allister reconoció que tuvo posibilidades de cambiar de club, pero decidió continuar en Inglaterra porque considera que todavía está en el lugar indicado para desarrollar su carrera.

“Creo que ahora mismo estoy en el club correcto”, afirmó.

Mac Allister llegó a Liverpool en junio de 2023 procedente de Brighton a cambio de 35 millones de euros, después de consolidarse en la Premier League y convertirse en una pieza fundamental de la Selección Argentina que conquistó el Mundial.

Desde entonces, el mediocampista se transformó en una pieza importante del conjunto inglés y encontró en Liverpool un escenario donde logró mostrar una versión cada vez más completa de su juego.

Ahora, pese a tener contrato por dos temporadas más, aparece una señal de alerta. Liverpool no tiene previsto renovarle por el momento y Mac Allister ya dejó en claro cuánto le duele esa decisión. Mientras sigue defendiendo la camiseta de los Reds, el argentino deberá esperar para saber si ese futuro que hoy imagina en Anfield finalmente podrá extenderse más allá de junio de 2028.