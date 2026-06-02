Luego de una temporada que no salió como la habían planificado, Liverpool apostará por Andoni Iraola como su nuevo entrenador. El vasco, que se marchó de Bournemouth luego de clasificarlos a la UEFA Europa League, arregló con los Reds luego de que estos confirmasen la salida de Arne Slot y, pese al interés de Milan y Bayer Leverkusen, tomará las riendas del equipo para la 2026/2027.

El vasco desembarcará en Merseyside después de tres temporadas en un Bournemouth donde logró el impensado objetivo de la primera presencia en una competencia europea de su historia. Los Cherries harán su estreno continental en la Europa League luego de terminar sextos en la última Premier League, donde llegaron al récord inédito de 18 jornadas sin perder. Según Fabrizio Romano, Iraola tiene su contrato acordado y solamente resta la presentación oficial.

El pasado 14 de abril, Iraola hizo oficial su marcha del Bournemouth, que rápidamente anunció la llegada de Marco Rose como su reemplazo en el banco del Vitality Stadium. El ex dirigido por Marcelo Bielsa en el Athletic Bilbao tuvo desde entonces rumores y contactos formales desde varios equipos: Chelsea, Crystal Palace, Milan y Bayer Leverkusen llegaron a interesarse por sus servicios, con los alemanes habiendo llegado también a un entendimiento. No obstante, el llamado de los Reds inclinó la balanza y el entrenador de 43 años afrontará un nuevo desafío sin salir de la Premier League.

Un desafío sin dos figuras de peso

La llegada de Iraola, además del objetivo de volver a darle títulos a Liverpool, tendrá también el gran reto de hacerlo sin Ibrahima Konaté, zaguero que fue clave desde su llegada en 2021 y, sobre todo, tras la marcha del ídolo Mohamed Salah. El egipcio, que tenía contrato hasta 2027, decidió interrumpir su vínculo con los Reds luego de 9 temporadas en las que se convirtió en el máximo artillero del club en la historia de la Premier League.

Salah, en su emotiva despedida de Liverpool tras un gran paso. (Foto: Liverpool FC)

La salida de Konaté se da luego de no renovar su contrato, que finalizaba en junio. El central de la selección de Francia tendría un acuerdo para convertirse en nuevo jugador de Real Madrid luego de cinco años en Merseyside. Por su parte, Salah deja una huella indeleble en Liverpool: 442 partidos, 257 goles (marcó 193 en la Premier) y ocho títulos, entre los que están dos ligas inglesas y una UEFA Champions League.