Otra mala noticia sacude a la Selección Argentina y llega desde España. Nico González encendió las alarmas tras sufrir una lesión muscular durante un entrenamiento con Atlético de Madrid, que lo marginaría de las canchas por un período estimado de entre dos y cuatro semanas.

El golpe no solo impacta en el equipo del “Cholo” Simeone, sino también en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, que lo tiene en carpeta de cara a la próxima convocatoria. A poco del Mundial 2026, cada contratiempo físico genera preocupación, especialmente en jugadores que vienen siendo considerados dentro del armado del plantel.

En lo inmediato, la baja de González representa un dolor de cabeza importante para el Atlético. El conjunto madrileño atraviesa un momento decisivo de la temporada y tiene por delante nada menos que las semifinales de la Champions League ante Arsenal, una serie de alto voltaje en la que el argentino aparecía como una alternativa clave en el frente de ataque.

Además, el delantero también se perdería varios compromisos por La Liga, en una recta final donde cada punto puede ser determinante. Su evolución marcará los tiempos de regreso, aunque todo indica que recién podría reaparecer sobre el cierre del calendario, si logra recuperarse sin contratiempos.

No es la primera vez que una lesión le juega una mala pasada. González ya había sufrido un golpe duro al quedarse afuera del Mundial de Qatar 2022 a último momento por un desgarro. Ahora, con la Copa del Mundo 2026 en el horizonte, el objetivo será recuperarse a tiempo y evitar que esta nueva molestia complique sus chances de estar en la gran cita.

Por lo pronto, en Madrid cruzan los dedos. Y en la Selección, también. Porque cada pieza empieza a ser clave en la cuenta regresiva hacia el Mundial.