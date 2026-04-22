La fecha entre semana de La Liga tuvo protagonismo argentino, pero un mal resultado final. Nicolás González marcó los dos tantos en la derrota de Atlético Madrid 3-2 ante Elche, duelo por la fecha 33 del torneo español. Los de Diego Simeone, que alineó un equipo alternativo, se quedaron con diez por la expulsión de Thiago Almada, que cometió el penal del segundo tanto de los Franjiverdes y debió irse al vestuario a los 30 minutos de partido.

Más allá de la buena actuación de Nico González y el protagonismo negativo de Almada, el que sorprendió fue un Elche que logró empatar rápido y ponerse 2-1 en el primer tiempo por Affengruber (gran figura del partido) y André Silva, que marcó el penal cometido por el volante argentino. Luego de la igualdad del extremo albiceleste inmediatamente después de que el local se pusiera en ventaja, en el segundo tiempo los Franjiverdes aprovecharon el hombre de más y, con un nuevo gol de Silva a quince minutos del cierre se quedó con una gran victoria que lo aleja de los puestos de descenso.

Mala racha del Atlético, que no gana hace cuatro encuentros. (Foto: EFE)

Para los de Simeone es la cuarta caída al hilo en todas las competencias si tenemos en cuenta la derrota por penales ante Real Sociedad en la final de la Copa del Rey: caída ante Sevilla 2-1 hace dos semanas, derrota por el mismo marcador con Barcelona en el duelo de vuelta de cuartos de final de Champions (pasó por el triunfo 2-0 en la ida) y este nuevo traspié que los deja cuartos en La Liga, a tres puntos del Villarreal con un partido más disputado.

El doblete de Nico

El extremo de la Selección Argentina empezó a dibujar una tarde inspirada inventándose un gran gol para el 1-0 del Atlético. Condujo un contragolpe, recortó hacia adentro, amagó a rematar pero jugó una gran pared con Rodrigo Mendoza, que lo dejó de frente al arco para que el surgido en Argentinos Juniors abra el marcador.

Luego de la roja a Almada y el 2-1 del Elche de penal, la respuesta de González fue instantánea con un tanto a pura inventiva. El argentino recibió contra la línea y, justo antes de que la pelota salga la tocó de cabeza para luego meter un sombrerito ante la salida del arquero y definir de cabeza. El tanto tuvo una revisión del VAR porque David Affengruber la sacó sobre la línea, pero finalmente se corroboró el gol ya que la pelota había cruzado la línea.

La roja a Almada

El presente de una de las piezas importantes de la Selección Argentina no es el mejor y hoy quedó retratado. En apenas su noveno partido como titular en el año, el volante argentino se fue expulsado a los 30 minutos de juego por un penal evitable. El Guayo recibió una pelota de espaldas en salida, quiso salir ante la presión de Affengruber pero terminó perdiendo la pelota y cometiéndole falta al defensor, que quedaba en soledad contra el arquero. El árbitro Guillermo Cuadra Fernández sancionó pena máxima y expulsó al volante de 24 años.