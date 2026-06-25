Histórico, Sudáfrica le ganó 1-0 a Corea del Sur en un duelo cargado de tensión y expectativas en el Estadio Monterrey, por la tercera y última fecha del Grupo A, y se metió en la siguiente fase del Mundial 2026 tras quedar segundo del grupo, por detrás de México.

El elenco africano dio el golpe y se adueñó del segundo boleto a 16avos sumando un total de 4 puntos, y quedando por detrás del líder México que hizo puntaje perfecto. Los asiáticos por su parte quedaron com 3 unidades, terceros y a la espera de poder conseguir la cladificación entre los 8 mejores.

Así quedó el grupo A

El desnivel llegó a los 62´, cuando los coreanos se conformaban con el empate y hacía todo con una marcha menos, apareció una contra por izquierda, pase dentro del área donde Thapelo Maseko controló y la mandó al fondo para el 1-0

La más clara del primer tiempo fue para el elenco sudafricano, cuando el arquero Seung- Gyu tuvo una gran respuesta tapando un disparo de larga distancias, y contener el rebote.

En su cuarta presentación mundialista, es la primera vez que los “Bafana Bafana” consiguieron la clasificación a la siguiente instancia, luego de quedar eliminado en fase de grupos en Francia 98, Corea/Japón 2002, y de local en el 2010.

El que gana se queda con la clasificación a 16avos

En la previa:

El conjunto sudafricano llega con apenas un punto y sin margen para especular. Los Bafana Bafana cayeron 2-0 frente a México en el debut y luego rescataron un empate 1-1 ante República Checa. Por eso, además de ganar, necesitarán estar atentos a lo que ocurra en el otro partido del grupo para conocer sus posibilidades reales de avanzar.

Corea del Sur, por su parte, tiene un panorama algo más favorable. Arrancó el torneo con un valioso triunfo por 2-1 frente a República Checa, aunque en la segunda jornada sufrió una derrota por 1-0 ante México. Con tres unidades, los asiáticos dependen de sí mismos y una victoria les permitiría dar un paso decisivo hacia los 16avos de final.

El encuentro también tendrá un condimento argentino. La FIFA designó a Facundo Tello como árbitro principal del partido, en una jornada clave para definir el futuro de los equipos del Grupo A.

Con la clasificación en juego, la necesidad de sumar y la presión de una última fecha, Sudáfrica y Corea del Sur prometen protagonizar uno de los partidos más intensos de la jornada mundialista.

Probable formación de Sudáfrica:

Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Nkosinathi Sibisi, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Jayden Adams; Iqraam Rayners, Lyle Foster e Ime Okon. DT: Hugo Broos.

Probable formación de Corea del Sur:



Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Cho Yu-min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Son Heung-min; Oh Hyeon-gyu. DT: Hong Myung-bo.

Datos del partido

• Partido: Sudáfrica vs. Corea del Sur



• Competencia: Fecha 3 - Grupo A del Mundial 2026



• Hora: 22.00



• Estadio: Monterrey



• Árbitro: Facundo Tello (Argentina)



• TV: TyC Sports