Quién es István Kovács, el árbitro rumano que dirigirá Argentina - Jordania este sábado en Dallas

Tras los victorias logradas ante Argelia y Austria, la Selección argentina de fútbol masculino cerrará su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 ante Jordania. La cita será este sábado 27 de junio a las 23 (hora Argentina) en el Dallas Stadium. Y desde FIFA ya definieron quién será el encargado en impartir justicia entre ambos equipos, así como sus asistentes y el cuarto juez.

Quién es István Kovács, el árbitro rumano que dirigirá Argentina - Jordania

El árbitro István Kovács fue desgnado por la FIFA para el partido que disputarán Argentina y Jordania en la tercera fecha del grupo J este sábado en Dallas. Será la primera vez que el internacional rumano imparta justicia en un encuentro disputado por la albiceleste.

Kovács cuenta con experiencia en partidos que tuvieron como protagonistas a jugadores argentinos. En 2025, el rumano dirigió el encuentro entre PSG e Inter, que terminó con un aplastante 5-0 en favor del equipo fancés. Del otro lado, en la escuadra italiana estaba Lautaro "Toro" Martínez, uno de los delanteros predilectos por Lionel Scaloni.

Asimismo, Kovács ha dirigido distintas finales del fútbol de su país y también en la UEFA Conference League. Durante la temporada 2022-2023, impartió justicia en la definición de la Copa de Naciones del Golfo, donde Irak derrotó a Omán en tiempo extendido.

Su segundo partido en el Mundial 2026

El choque del sábado, entre Argentina y Jordania, será el segundo partido del Mundial para Kovács. Su debut fue, nada más y nada menos, que en la goleada 4-0 de Japón sobre Túnez, el partido número 1.000 en la historia de los Mundiales.

Pese a haber dirigido sólo un partido en el Mundial, Kovács si cuenta con experiencia a nivel selecciones. Experiencia que ha ganado en tres encuentros de la Eurocopa, entre 2021 y 2024.

Junto a Kovács estarán sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunyogi. El cuarto árbitro será el mauritano Dahane Beida. Finalmente, el juez de reserva será Jerson Santos de Ángola.