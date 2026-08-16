Newell's Old Boys de Rosario se llevó un triunfazo contra Deportivo Riestra en el Estadio Marcelo Bielsa en el Parque Independencia y se subió al tercer puesto de la Zona A del Torneo Clausura 2026 en la Liga Profesional. En un partido que no tenía demasiados sobresaltos, la Lepra salió mejor al segundo tiempo y con un golazo de Facundo Guch se adelantó a los 67'. A cinco minutos del final, Walter Mazzanti apareció para liquidar el encuentro.

De esta forma, los dirigidos por Frank Darío Kuldelka corrigieron su andar y cortaron una racha de tres partidos sin conocer la victoria. Por otro lado, el Malevo sigue sin poder ganar de visitante y alcanzó los 16 sin sumar lejos de casa.

En el inicio del partido, a los 2 minutos, Reinatti, arquero del local, intentó salir jugando desde el fondo, le pifió a la pelota y se la dejó servida a Alexander Díaz para el gol. Sin embargo, el delantero de Riestra dudó en la definición y el arquero de la Lepra tuvo tiempo de recomponerse para taparle el disparo.

Fue un partido en el que el equipo de Kudelka dominó durante buena parte del desarrollo, pero no logró lastimar al local. A Newell’s le faltó precisión en los últimos metros para transformar su dominio en situaciones claras ante un Riestra que se defendió con un bloque bajo y compacto, difícil de penetrar.

Con el correr de los minutos, el duelo se tornó parejo. El Malevo intentó lastimar por arriba, principalmente con Quintana, quien ganó en las alturas dentro del área, aunque Reinatti estuvo atento y se quedó con la pelota.

Recién en el final del primer tiempo Newell’s tuvo la más clara. Mazzantti tiró un gran centro al área y Ramírez conectó de cabeza, pero la pelota pasó muy cerca del palo izquierdo de Arce.

En el complemento, el encuentro mantuvo la misma tónica, con la Lepra buscando el gol y Riestra intentando sostener el orden defensivo. De a poco, el conjunto local comenzó a animarse más y encontró el premio a los 67 minutos.

Facundo Guch marcó un golazo para abrir el partido. El delantero encaró desde el centro hacia la izquierda, enganchó con su pierna hábil y dejó atrás a su marcador. Luego se perfiló y, desde el borde del área, sacó un remate rasante que se metió junto al palo izquierdo de Reinatti para establecer el 1-0.

Newell’s, vestido de blanco, se animó a atacar en busca del empate. En una de las ocasiones que tuvo, Ramírez intentó una especie de media tijera, pero su remate se fue por encima del travesaño.

Sin embargo, cuando la Riestra buscaba con mayor insistencia, la Lepra volvió a golpear. A los 85 minutos, nuevamente Guch fue protagonista: habilitó a Mazzantti sobre la derecha y el extremo sacó un remate cruzado para sellar el 2-0 y sentenciar el encuentro.