En el Estadio Ciudad de Vicente López, Boca empató 1 a 1 como visitante ante Platense por la quinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El elenco de Rodolfo Arruabarrena buscaba afianzar su momento colectivo y de posicionarse en la competencia nacional.

Inicio muy parejo de las acciones, con un visitante que no juega con un 9 de área. Por esa razón, el juvenil Tomás Aranda juega más adelantado que de costumbre, mientras Sebastián Villa y Leonel Flores se reparten los extremos.

Flores, recostado por la derecha, se insinuó como lo más peligroso en el comienzo del encuentro que reparte posesión y tiene el local expectante ante un descuido por parte del Xeneize.

Gran intervención de Álvaro Montero en el arco visitante ante un remate de media distancia por parte de Agustín Lagos a los 25 minutos que se colaba en el ángulo superior izquierdo. La pelota terminó en el tiro de esquina.

Teniendo la pelota mucho menos que Boca, el Calamar se mostró mejor en ofensiva a partir del juego directo. Montero con un par de intervenciones fue clave para mantener la valla invicta. En la última jugada del primer tiempo, el marcador central Marco Pellegrino sintió una dolencia en el aductor de la pierna derecha que lo deja afuera del complemento. El defensor fue uno de los dos cambios que ideó Arruaberrena en la previa, respecto al compromiso contra Recoleta.

Los cambios y los goles

Entretiempo movido en el banco de Boca porque a la lesión de Pellegrino se sumó la molestia muscular de Leandro Paredes en el isquiotibial. Ingresaron Ayrton Costa y Miguel Merentiel. A los 8 minutos, el dueño de casa se puso en ventaja con una jugada simple y efectiva.

El pelotazo largo cayó en la puerta del área grande del Xeneize y tras un desvio le quedó en los pies de Nicolás Retamar que definió ante el achique de Montero que en esta no tuvo chance de hacer nada para evitar el gol.

A diez del final, Aranda en posición de enganche asistió a Santiago Ascacibar que ganó a espadas de su marcador dentro del área y le bajó la pelota a Merentiel que de frente al arco eludió al arquero y definió sin oposición para el empate de Boca 1 a 1.

Tras la igualdad se vio lo mejor de la visita, que tuvo la victoria en los pies de Merentiel, pero el delantero falló en repetidas ocasiones. El uruguayo cortó su sequía, pero sigue con bajo porcentaje de efectividad.

Síntesis

Platense 1: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Mateo Medina, Tomás Silva; Martín Barrios, Iván Gómez; Guido Maireno, Nicolás Retamar, Gastón Togni; Luciano Giménez. DT: Martín Palermo.

Boca 1: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa, Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Goles: ST 8' Retamar (P), 35' Miguel Merentiel (B).

Cambios: ST al inicio Ayrton Costa por Pellegrino (B) y Miguel Merentiel por Paredes (B), 20’ Bautista Merilini por Togni (P) y Franco Minerva por Mainero (P), 25’ Dylan Gorosito por Lozano (B), 29’ Alan Velasco por Villa (B), 30’ Gonzalo Lencina por Giménez (P), 39 Pablo Ferreira por Gómez (P).

Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: Ciudad de Vicente López.

TV: TNT Sports Premium.

La previa

Con 5 mil hinchas visitantes en las tribunas, Boca encara una nueva fecha con la idea clara de potenciar su identidad futbolística. En la actualidad, suma 5 puntos y está 9np, con un partido ganado, dos empatados y una derrota. En su última presentación igualó 1-1 con Vélez, en un cotejo que mereció más.

La buena victoria ante Recoleta por 3-1, en el juego de ida de la Copa Sudamericana, le permite trabajar mejor a un Arruabarrena, que no pierde el foco de la competencia continental, es por ello que hará dos cambios en el 11 ideal que tiene. El primero de ellos será la salida de Ayrton Costa para que ingrese Marco Pellegrino y el otro será Sebastián Villa en la delantera para que salga Miguel Merentiel y Leonel Flores juegue más sobre el centro.

En frente estará Platense, quien cambió de mando luego de un mal inicio de torneo. Con Martín Palermo logró una gran victoria ante Independiente de visitante y entre semana empató con Coquimbo por la Copa Libertadores 1a 1.

Ante esto, se espera rotación en varios puestos, ya que la prioridad será ir por el triunfo en Chile y avanzar a cuartos de final de Copa Libertadores.

EL historial indica que se enfrentaron 124 veces, Boca logró el triunfo en 53 oportunidades, Platense festejó en 28, mientras que igualaron en 43. El último enfrentamiento fue igualdad 1-1 en La Bombonera.