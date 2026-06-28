La Copa del Mundo 2026 sigue acomodando las piezas de su cuadro final y este sábado quedó resuelto el Grupo L, una de las zonas más competitivas de la fase de grupos. Inglaterra confirmó su favoritismo, Croacia evitó cualquier sobresalto en la última fecha y Ghana logró el objetivo de avanzar a los 16avos de final como uno de los mejores terceros.

Los Tres Leones hicieron los deberes y derrotaron 2-0 a Panamá con goles de Jude Bellingham y Harry Kane. Con ese resultado alcanzaron los siete puntos y cerraron la fase inicial en la cima de la tabla, invictos y con la sensación de haber administrado energías para lo que viene.

En paralelo, Croacia consiguió un triunfo clave por 2-1 frente a Ghana. Los europeos, liderados por la experiencia de Luka Modric, se impusieron gracias a los tantos de Sucic y Vlasic, terminaron con seis unidades y se quedaron con el segundo puesto del grupo.

La derrota no fue un golpe definitivo para Ghana. Los africanos finalizaron con cuatro puntos y lograron avanzar gracias a su ubicación entre los mejores terceros de la competencia, transformándose en uno de los equipos que seguirá soñando en la ronda de eliminación directa.

Así terminó el Grupo L

Inglaterra – 7 puntos Croacia – 6 puntos Ghana – 4 puntos Panamá – 0 puntos

Los posibles cruces en 16avos de final

Inglaterra, líder de la zona, todavía espera la confirmación de la tabla definitiva de terceros clasificados. Por ahora, sus posibles rivales son Senegal o República Democrática del Congo.

Croacia tendrá un desafío de alto voltaje. Los balcánicos enfrentarán al segundo clasificado del Grupo K, una posición que todavía se disputan Colombia y Portugal. El resultado de ese duelo definirá el camino de los europeos.

Ghana tampoco conoce a su adversario, aunque sabe que enfrentará al ganador del Grupo K. Es decir, nuevamente aparecen en el horizonte Colombia y Portugal, dos selecciones candidatas que protagonizarán una definición determinante.

Con los clasificados ya confirmados, el Grupo L dejó tres selecciones con vida y un panorama abierto para la próxima ronda. Inglaterra llega con chapa de candidato, Croacia vuelve a demostrar que sabe competir en los momentos decisivos y Ghana se aferra a la ilusión de seguir escribiendo una de las historias más atractivas de este Mundial.