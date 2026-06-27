Festejos adentro y afuera: Cabo Verde vive su histórico momento en el Mundial 2026

La gran sorpresa de la Copa del Mundo es, sin lugar a dudas, Cabo Verde. El país con medio millón de habitantes, se convirtió en el seleccionado con menor población en alcanzar una fase eliminatoria de un Mundial. Dejó en el camino a un histórico como Uruguay, desatando el festejo tanto dentro del campo de juego y en las calles de su país.

No es casualidad el momento del seleccionado africano: tuvo una sola derrota en los últimos 15 partidos disputados. El resto de su registro es de 8 victorias y 6 empates, una muestra de la solidez que ha construido. En las Eliminatorias africanas permaneció invicto, con victorias sobre Mauricio, Camerún y Suazilandia, empató ante Libia, y dejó a otro histórico fuera de la gran cita: Camerún.

Las diez islas volcánicas perdidas en el océano Atlántico festejaron este gran momento donde se metieron entre los 32 mejores de la competencia. Las calles de su capital, Praia se vistieron de color, mientas esperan el gran cruce ante Argentina.

Pedro Leitao Brito, DT de Cabo Verde, destacó la clasificación histórica, mostrándose orgulloso de la identidad de su equipo "Pensábamos que era una oportunidad llegar a este punto. Pensábamos que era posible", resaltó, agregando además que "Somos un país pequeño pero luchamos por lo que queremos lograr".

Además, resaltó que será un orgullo enfrentar la Argentina de Lionel Messi, y que saldrán a jugar el cruce de los 16avos “con responsabilidad”. Será la primera vez que ambos equipos se enfrentarán.

Sin embargo, Cabo Verde sí cuenta con experiencia ante selecciones que alguna vez levantaron la Copa del Mundoi. Ya igualó con España y Uruguay.