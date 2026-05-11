La derrota de Vélez Sarsfield frente a Gimnasia La Plata en los octavos de final del Torneo Apertura dejó mucha bronca en Liniers. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto cayó 1-0 en el estadio José Amalfitani y se despidió del campeonato en un partido cargado de tensión, silbidos y fuertes cuestionamientos de los hinchas.

Sin embargo, el momento más incómodo de la noche se vivió una vez finalizado el encuentro. En conferencia de prensa, un periodista le consultó al entrenador si vivía de una manera distinta los partidos contra Gimnasia, club donde debutó profesionalmente y al que está ligado emocionalmente desde hace décadas.

La pregunta no cayó nada bien en el ex técnico de Boca Juniors y la reacción fue inmediata. “Prefiero no contestarte. Nunca me hicieron una pregunta de tan mal gusto”, respondió visiblemente molesto Guillermo Barros Schelotto, generando un clima de máxima tensión frente a todos los presentes.

Lejos de retroceder, el periodista insistió y señaló que había notado una actitud distinta del entrenador durante el partido, incluso en las discusiones arbitrales. Fue entonces cuando el DT volvió a marcar su enojo: “Jamás tuve un problema bajo ningún sentido en el fútbol en toda mi vida. La pregunta está de más y es de mal gusto. No tiene respuesta”.

El vínculo entre Guillermo Barros Schelotto y Gimnasia La Plata estuvo muy presente durante toda la previa del encuentro. Además de haber surgido futbolísticamente allí, actualmente su hijo forma parte del plantel del Lobo, aunque no pudo jugar por suspensión. También estuvo en cancha su sobrino, Bautista Barros Schelotto, quien sumó minutos en el segundo tiempo.

Mientras tanto, los hinchas de Vélez despidieron al equipo con silbidos tras la eliminación. El Fortín, que había terminado tercero en la fase regular, quedó afuera pese a jugar gran parte del partido con un hombre de más. El único gol de la noche lo convirtió Marcelo Torres, que le dio la clasificación a Gimnasia.

Después del encuentro, Guillermo Barros Schelotto también analizó el rendimiento de su equipo y reconoció que faltó contundencia en ataque. “Manejamos la pelota, pero no tuvimos claridad en los últimos metros”, explicó el entrenador, que además descartó cualquier polémica arbitral al remarcar que el juez “no tuvo influencia para nada”.

Por último, el DT hizo un balance del semestre y defendió la campaña de Vélez pese al duro golpe en el campeonato. Según explicó, las derrotas frente a Lanús y Godoy Cruz marcaron un quiebre en el rendimiento del equipo. Ahora, mientras el Fortín quedará sin competencia hasta después del Mundial, Gimnasia La Plata enfrentará a River Plate en los cuartos de final.