La clasificación de River Plate a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 tuvo absolutamente de todo. Goles agónicos, un clima caliente en el Monumental y una tanda de penales para el infarto marcaron una noche que terminó teniendo como gran protagonista a Santiago Beltrán, el joven arquero que se convirtió en héroe ante San Lorenzo.

El equipo de Eduardo Coudet llegaba como favorito al cruce, pero el desarrollo del partido estuvo lejos de ser sencillo. A pesar de jugar gran parte del encuentro con un hombre más por la expulsión sufrida por el conjunto azulgrana en el primer tiempo, el Millonario nunca logró controlar el trámite y terminó sufriendo hasta el último instante del suplementario.

Cuando parecía que todo terminaba en frustración para River, apareció la jerarquía de Juanfer Quintero. El colombiano ejecutó un envío con efecto que descolocó completamente a Orlando Gill y decretó el 2-2 en el cierre de los 120 minutos. En las tribunas del Monumental ya había silbidos, bronca y hasta hinchas que empezaban a retirarse del estadio.

La definición desde los doce pasos tampoco arrancó bien para el conjunto de Núñez. Giuliano Galoppo falló su disparo luego de que Orlando Gill le adivinara la intención, lo que aumentó todavía más la tensión entre los hinchas. Sin embargo, ahí fue donde emergió la figura de Santiago Beltrán, que respondió con personalidad y atajó dos penales decisivos.

Después de consumarse la clasificación, el arquero de apenas 21 años habló con visible emoción por lo vivido. “No sé si volveré a jugar un partido tan dramático como este. Por eso perdí un poco la compostura que habitualmente tengo. No le podíamos fallar a la gente”, expresó el juvenil, todavía con la adrenalina a flor de piel.

Pero más allá de las atajadas y la euforia, hubo un detalle que no pasó desapercibido para quienes siguieron atentamente la secuencia final. Antes de ir a festejar con sus compañeros y mientras todo el plantel corría a abrazarlo, Santiago Beltrán tuvo un gesto inesperado con Orlando Gill, el arquero paraguayo de San Lorenzo.

El guardameta de River se acercó hasta donde estaba el futbolista azulgrana, que permanecía tendido en el suelo tras la eliminación, y lo ayudó a levantarse. Una imagen cargada de respeto deportivo en medio de una definición dramática, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y despertó elogios entre los fanáticos.

En una noche marcada por la presión y el desahogo, Santiago Beltrán no solo se ganó el reconocimiento por su actuación decisiva en los penales. También dejó una postal que reflejó compañerismo y empatía con un colega que había quedado golpeado tras quedar eliminado. Un gesto que, para muchos, terminó valiendo tanto como sus atajadas.