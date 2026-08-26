En las últimas horas se produjo un enroque de entrenadores argentinos que decantó en la vuelta a la dirección técnica de Gustavo Costas luego de su paso por Racing. El DT de 63 años volverá a dirigir luego de ser despedido por la Academia en mayo pasado y se convertirá en el nuevo técnico de Cerro Porteño, que en las últimas horas oficializó la salida de Ariel Holan luego de una seguidilla de malos resultados que incluyó la eliminación en Copa Libertadores a manos de Palmeiras.

El ex entrenador de Racing emprendió viaje a Paraguay, una liga a la que volverá para su segundo ciclo en Cerro Porteño y donde tuvo dos pasos distintos por Guaraní y uno por Olimpia. En esos años, cosechó un título liguero con el Ciclón en el año 2005. En diálogo con los medios previo a su vuelo, Costas se mostró entusiasmado por retornar al fútbol guaraní: "Amo Paraguay, quiero mucho a todo el pueblo paraguayo que siempre me trató muy bien. Estoy muy contento de volver a Cerro, es un desafío hermoso".

Respecto del presente del equipo, en el noveno lugar de la Primera División de Paraguay y recientemente eliminado de la Libertadores, Costas se mostró dispuesto a encarrilar el mal momento: "Cerro es un grande y hay que levantarlo, no puede estar así y los jugadores saben que tienen que dar un poco más todos. Ellos saben que mis equipos son intensos porque ya tuve a algunos de los jugadores anteriormente", concluyó.

La comisión directiva de Cerro Porteño tomó la decisión de cesantear a Holan luego de que el elenco de Barrio Obrero quedara eliminado de la Libertadores e inmediatamente después sufriera una derrota en el clásico ante Olimpia. A esto se sumó un inicio irregular en el campeonato local, con solo dos victorias en seis partidos. El movimiento de los dirigentes cerristas fue rápido y llamaron a un Costas que arregló los términos de contrato y ya está rumbo a Asunción para ser presentado oficialmente.