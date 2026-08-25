Cerro Porteño decidió cambiar de rumbo y, apenas después de despedir a Ariel Holan, ya tiene prácticamente definido quién será su reemplazante. Gustavo Costas acordó de palabra su regreso al conjunto paraguayo y volverá a ponerse el buzo del Ciclón, en lo que será su primer desafío luego de su salida de Racing.

El desembarco del entrenador argentino todavía no fue oficializado porque primero debe completarse la desvinculación de Holan, quien aún mantiene cuestiones pendientes para terminar de cerrar su salida de la institución.

Sin embargo, el acuerdo entre Costas y Cerro Porteño está encaminado y todo indica que el técnico volverá a un club que conoce muy bien y donde dejó una importante huella durante su primer ciclo.

Costas dirigió al conjunto paraguayo entre 2005 y 2007 y tuvo una etapa exitosa. En total estuvo al frente del equipo durante 117 partidos, con 67 victorias, 26 empates y 24 derrotas, alcanzando una efectividad del 64,7 por ciento.

Además, durante aquella etapa consiguió dos títulos: el Torneo Clausura y el Campeonato Anual de Paraguay. Ahora tendrá la misión de repetir aquella historia y levantar a un equipo que atraviesa un momento complicado.

La salida de Holan se produjo después de una seguidilla negativa que terminó acelerando la decisión de la dirigencia. Cerro Porteño quedó eliminado de la Copa Libertadores frente a Palmeiras y, pocos días después, sufrió otro duro golpe al perder 2-1 el clásico ante Olimpia como visitante.

Con ese panorama, el club decidió ponerle punto final al ciclo del exentrenador de Independiente y rápidamente apuntó a un viejo conocido.

Costas, después de un exitoso paso por Racing

El regreso a Paraguay llega después de una etapa importante de Costas en Racing. El entrenador dirigió al conjunto de Avellaneda durante dos años y medio y completó 134 partidos, con 70 triunfos, 25 empates y 39 derrotas.

Además de los buenos números, Costas consiguió dos títulos internacionales con la Academia: la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

Tras su salida de Racing, el entrenador quedó libre y ahora tendrá la posibilidad de volver rápidamente al ruedo. Su próximo destino será un viejo conocido: Cerro Porteño, donde intentará recuperar el protagonismo perdido y volver a celebrar.

El cambio de entrenador será, entonces, de argentino a argentino: Holan dejará el banco del Ciclón y Costas prepara su regreso para hacerse cargo de un equipo que necesita reaccionar cuanto antes.