Achraf Hakimi deberá enfrentar un juicio oral en Francia por una acusación de violación que se remonta a febrero de 2023. La Corte de Casación, máxima instancia judicial francesa en materia penal, rechazó este miércoles el último recurso presentado por el futbolista del París Saint-Germain y dejó firme su envío a la Corte Criminal de Hauts-de-Seine.

La resolución cerró la etapa de apelaciones que había iniciado la defensa del lateral marroquí, quien buscaba evitar llegar a juicio. Según confirmó la propia Corte de Casación a Le Monde, el recurso fue declarado inadmisible. La decisión no establece si Hakimi es culpable o inocente: significa que el proceso continuará ante el tribunal correspondiente, donde deberán analizarse las pruebas y las versiones de las partes.

La denuncia fue presentada por una joven identificada bajo el nombre ficticio de Emma, quien acusó al futbolista de haberla agredido sexualmente en su domicilio de Boulogne-Billancourt, cerca de París, durante la noche del 24 al 25 de febrero de 2023. Según la investigación judicial, ambos habían establecido contacto previamente a través de Instagram y la mujer se trasladó hasta la vivienda del jugador.

El caso atravesó distintas instancias durante más de tres años. En febrero de 2026, la jueza de instrucción consideró que existían elementos suficientes para enviar a Hakimi a juicio, una decisión que posteriormente fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Versalles en junio. La defensa llevó entonces el caso ante la Corte de Casación, pero ese último recurso tampoco prosperó.

Hakimi mantiene desde el comienzo del proceso que no cometió el delito que se le atribuye. Su abogada, Fanny Colin, sostuvo tras la decisión que los hechos denunciados y la versión de su defendido no fueron examinados por la Corte de Casación y que serán discutidos durante el juicio, donde la defensa presentará sus argumentos y elementos de prueba.

La Justicia francesa todavía no estableció la fecha del juicio. De esta manera, el futbolista de 27 años deberá afrontar ahora la instancia oral ante la Corte Criminal de Hauts-de-Seine, donde se determinará el alcance de las pruebas y las responsabilidades que correspondan dentro del proceso.