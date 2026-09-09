El Paris Saint-Germain volvió a demostrar por qué es el rey de Europa. Después de conquistar las dos últimas ediciones de la UEFA Champions League, el conjunto de Luis Enrique inició la defensa de la corona con una goleada contundente por 6-1 sobre el Slovan Bratislava en el Parque de los Príncipes.

En una noche de fútbol total, el equipo parisino recuperó la sonrisa luego de un inicio irregular en la Ligue 1 y dejó una señal clara para el resto de los candidatos: el campeón sigue teniendo hambre de gloria.

Desde el comienzo, el PSG impuso condiciones. Con posesión, velocidad y una presión asfixiante, el conjunto francés encerró a su rival y encontró rápidamente la ventaja gracias a Ousmane Dembélé. El delantero francés aprovechó un rebote en el palo para abrir el marcador a los 17 minutos y apenas seis más tarde volvió a golpear con un certero cabezazo para establecer el 2-0.

Con la confianza por las nubes y el control absoluto del partido, apareció otra de las figuras de la noche. Ferran Torres, uno de los nombres más destacados del fútbol europeo en la actualidad, marcó el tercero a los 31 minutos y comenzó a construir una actuación inolvidable.

El español atraviesa el mejor momento de su carrera. Después de haber sido decisivo en la conquista del Mundial por parte de España y de convertirse en uno de los candidatos al Balón de Oro 2026, el atacante volvió a mostrar toda su jerarquía sobre el césped parisino.

Lejos de conformarse, el PSG salió al segundo tiempo con la misma intensidad. Ferran Torres volvió a aparecer apenas iniciado el complemento para poner el 4-0 y dejar el partido prácticamente sentenciado.

El Slovan Bratislava logró descontar a los 59 minutos mediante Suleiman Camara, en el que fue el primer gol del club eslovaco en la máxima competición europea. Sin embargo, cualquier ilusión de remontada duró apenas unos instantes.

Ferran completó su noche soñada poco después y selló su primer hat-trick en la Champions League. Un logro que no había conseguido en sus etapas por Manchester City, Valencia ni Barcelona y que ahora alcanzó con la camiseta del PSG.

La fiesta parisina tuvo un capítulo más sobre el cierre. A los 88 minutos, Fabián Ruiz se sumó a la goleada con el sexto tanto para desatar una nueva ovación en las tribunas del Parque de los Príncipes.

Además del resultado, la jornada dejó varios hitos. El Slovan Bratislava disputó el primer partido de Champions League de su historia y estuvo dirigido por Yaya Touré, quien se convirtió en el primer entrenador africano en comandar un encuentro de la máxima competencia europea.

Para el PSG, en cambio, la noche fue una ratificación de su condición de candidato. El equipo de Luis Enrique recuperó contundencia, mostró una enorme variedad ofensiva y encontró en Dembélé y Ferran Torres a dos líderes futbolísticos capaces de marcar diferencias en cualquier escenario.