¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
CAMBIO DE PARADIGMA

Histórico: el COI entregará 10.000 dólares a todos los deportistas que compitan en los Juegos Olímpicos

Poniendo fin al amateurismo, el Comité Olímpico Internacional anunció que los deportistas podrán recibir dinero.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 26 de junio de 2026 a las 19:40
PUBLICIDAD
COI destina 140 millones para apoyar a 14.000 atletas olímpicos

El organismo del Comité Olímpico Internacional (COI) cambió después de tantos años de tradición al amateurismo para los deportistas olímpicos: creó un fondo de 140 millones de dólares para cada una de las ediciones de los JJOO (Juegos Olímpicos) con el fin de apoyar la carrera deportiva y la reconversión en deportistas profesionales de los atletas.

Esta media espera compensar a 14.000 atletas en cada ciclo olímpico, por lo que podrán recibir 10.000 dólares, acabando así con el amateurismo en el deporte olímpico. Este cambio entra en vigencia a partir de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina que se han celebrado este 2026. Así lo ha comunicado Pau Gasol, presidente de la comisión de atletas.

“Cada atleta que participe en unos JJOO será elegible para recibir este apoyo; es algo que nunca antes se ha hecho”, expresó Gasol.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD