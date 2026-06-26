COI destina 140 millones para apoyar a 14.000 atletas olímpicos

El organismo del Comité Olímpico Internacional (COI) cambió después de tantos años de tradición al amateurismo para los deportistas olímpicos: creó un fondo de 140 millones de dólares para cada una de las ediciones de los JJOO (Juegos Olímpicos) con el fin de apoyar la carrera deportiva y la reconversión en deportistas profesionales de los atletas.

Esta media espera compensar a 14.000 atletas en cada ciclo olímpico, por lo que podrán recibir 10.000 dólares, acabando así con el amateurismo en el deporte olímpico. Este cambio entra en vigencia a partir de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina que se han celebrado este 2026. Así lo ha comunicado Pau Gasol, presidente de la comisión de atletas.

“Cada atleta que participe en unos JJOO será elegible para recibir este apoyo; es algo que nunca antes se ha hecho”, expresó Gasol.