Aún en el epílogo de la primera ronda del Mundial 2026, no hay dudas que la fase de grupos ha sido dominada por las grandes potencias y las grandes estrellas del planeta.

El duelo entre Francia y Noruega en la ciudad Boston para conocer el ganador del Grupo I concentraba todos los flashes en Kylian Mbappé y Erling Haaland, pero el rubio del Manchester City ni se presentó a la cita y el goleador del Real Madrid quedó eclipsado por el primer tiempo del bicampeón europeo Ousmane Dembélé.

Tres goles en 32 minutos marcó el delantero del PSG que hasta el momento jugaba en un segundo plano dentro de una Selección plagada de talento y con la chapa de gran candidato.

No hay que olvidar que las últimas dos finales del mundo tuvieron al conjunto Galo como partícipe y la voracidad de sus jugadores lo perfilan para ir en búsqueda de la tercera, esta vez en América del Norte.

Los primeros de la lista

Los tres goles a Noruega se sumaro a la cuenta personal de Dembélé que ya acumula 4 en la competencia y ahora esperará por rival en la segunda ronda contra uno de los peores terceros que avancen ya que el subcampeón mundial se metió con puntaje perfecto en los 16avos y una enorme diferencia de gol de +8.

Jugando de extremo por la derecha dio cátedra de cómo ser decisivo aún con una marcada disciplina por ser más un atacante de posición que de repentización.

Todos saben que el 7 está allí, pero su ductilidad de perfiles y la facilidad para sacar el remate con poco recorrido de la pierna se tornó en una pesadilla para los nórdicos.