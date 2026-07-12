A la hora de la definición en el césped británico, la moneda volvió a caer del mismo lado. Jannik Sinner venció a Alexander Zverev y se quedó con el título de Wimbledon 2026. El número 1 del mundo consiguió retener la corona conseguida en 2025 y suma su segundo título en el All England en una final muy entretenida. A pesar de que el alemán se llevó el primer set por 7-6 (7), la reacción del italiano se consumó con un 7-6 (2) en el segundo, 6-3 en el tercero para finalizar con el 6-4 que le otorgó el quinto Grand Slam de su carrera.

El primer set marcó la pauta del encuentro, Sinner se colocó 3-2 luego de levantar un 0-30 superando la soltura de Zverev, cuyos tiros profundos le hicieron daño. No obstante, el alemán comenzó a cometer errores y no pudo quebrar aunque luego logró conservar su servicio superando algún altibajo reponiéndose a la presión del Zorro. Ya con el 6-6 en el marcador, el duelo fue a un muy equilibrado tiebreak en el que el Sascha consiguió imponerse con un winner de derecha para el 9-7 que le entregó la primera manga.

En el segundo set la paridad continuó, pero Zverev jugó un poco más manteniendo el servicio y obligando siempre a Sinner a sostenerlo para que el duelo no se le vaya de las manos, algo que el italiano supo hacer ganando muchos puntos con su primer saque (85% de los puntos, pese a una efectividad del 55%). Ya con el 5-5 y con ninguno de los dos cediendo chances de quiebre, el cotejo se movió lentamente a un nuevo desempate pero la historia cambió esta vez: el número 1 del mundo se impuso a un errático alemán por 7-2.

El duelo pareció sostenerse dentro de la paridad con el 3-3 inicial por lado, pero Sinner iba a terminar prevaleciendo. Luego de levantar un break point en el séptimo game que incluyó una jugada con resbalón de Zverev, el italiano consiguió un quiebre clave en el juego siguiente en el que tras el 40-40 tuvo su chance y no la desaprovechó para, de ahí en más, cerrar el juego sólidamente con su saque para el 6-3 que lo puso arriba.

Sinner levanta a Zverev tras su resbalón en el tercer set.

El cuarto set, como el resto del partido, mostró un inicio parejo de los dos, pero con un Sinner más sólido en el juego ante un rival que seguía dando lucha pero de a poco iba mostrando imprecisiones. Así fue que al italiano tuvo su gran oportunidad en el séptimo juego: 40-15 y dos break points con el saque de un Zverev que alcanzó a salvar esas pelotas pero un error evitable lo volvió a dejar contra las cuerdas y esta vez el mejor del mundo no perdonó y luego confirmó el quiebre para ponerse 5-3. A pesar de que el alemán recortó la distancia y presentó una gran lucha al saque de Sinner, ya no pudo hacer nada: con un gran tenis, el Zorro se aseguró la victoria y un nuevo título.

De esta manera, un Sinner, que se consagró por primera vez en All England el año pasado se adjudicó su el quinto Grand Slam de su carrera en el césped londinense ante un Zverev que, luego de "destrabarse" llevándose su primer título grande en Roland Garros, representaba la mayor amenaza a su coronación (el español Carlos Alcaraz continúa lesionado) pero sigue bajo la paternidad del líder del ranking ATP, que acumula diez victorias seguidas contra él. En una final pareja y de muy buen nivel, el italiano logró demostrar nuevamente por qué es actualmente el mejor del planeta.