Wimbledon ya tiene sus finalistas para la edición 2026. Jannik Sinner superó a Novak Djokovic en set corridos, y defenderá el título del clásico Grand Slam ante el alemán Alexander Zverev.

El número 1 del mundo no le dio chances al serbio, quien batalló durante los tres set, pero que poco pudo hacer ante la potencia y solidez del italiano, quien no cedió games, y se quedó con la victoria por 6-4 6-4, 6-4, en un cotejo que duró 2 horas 19 minutos.

El italiano, es el defensor del título luego de la consagración en el 2025, cuando doblegó en la final a Carlos Alcaraz, en lo que fue su cuarta corona de Grand Slam, luego de conseguir dos Abiertos de Australia (2024 y 2025) y el Us Open de 2024.

Enfrente estará el 2 del ranking ATP: Alexander Zverev, quien doblegó en el cotejo previo al británico Arthur Fery, también en tres set, por 7-6(0), 6-2 y 6-4.

Zverev está en un gran momento y va por su segundo título de Grand Slam

El alemán está en una de sus mejores temporadas, ya que en este mismo año consiguió su primer título de Grand Slam, cuando coronó campeón en Roland Garros.

Jannik Sinner y Alexander Zverev han jugado 14 partidos entre sí en el circuito profesional de tenis. el italiano lidera el historial de enfrentamientos directos (cara a cara) con 10 victorias, mientras que el alemán ha ganado 4 veces. La última vez que se vieron las caras en una final, fue en Madrid, donde el 1 del mundo se quedó con una sólido triunfo por 6-1, 62.

Final checa en femenino

El sábado se conocerá a la nueva campeona del torneo más emblemático de tenis. En rama femenina se verán Noskova ante Muchová, dos jugadoras de República Checa.

Linda Noskova, número 9 del mundo, superó por un doble 6-4 a la ucraniana Kostiuk. Mientras que Karolina Muchová, 10ma del ranking, dejó en el camino a la estadounidense Coco Gauff, por 6-2, 1-6, y 7-6 (12-10).