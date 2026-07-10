Wimbledon ya tiene sus finalistas para la edición 2026. Jannik Sinner superó a Novak Djokovic en set corridos, y defenderá el título del clásico Grand Slam ante el alemán Alexander Zverev.
El número 1 del mundo no le dio chances al serbio, quien batalló durante los tres set, pero que poco pudo hacer ante la potencia y solidez del italiano, quien no cedió games, y se quedó con la victoria por 6-4 6-4, 6-4, en un cotejo que duró 2 horas 19 minutos.
El italiano, es el defensor del título luego de la consagración en el 2025, cuando doblegó en la final a Carlos Alcaraz, en lo que fue su cuarta corona de Grand Slam, luego de conseguir dos Abiertos de Australia (2024 y 2025) y el Us Open de 2024.
Enfrente estará el 2 del ranking ATP: Alexander Zverev, quien doblegó en el cotejo previo al británico Arthur Fery, también en tres set, por 7-6(0), 6-2 y 6-4.
El alemán está en una de sus mejores temporadas, ya que en este mismo año consiguió su primer título de Grand Slam, cuando coronó campeón en Roland Garros.
Jannik Sinner y Alexander Zverev han jugado 14 partidos entre sí en el circuito profesional de tenis. el italiano lidera el historial de enfrentamientos directos (cara a cara) con 10 victorias, mientras que el alemán ha ganado 4 veces. La última vez que se vieron las caras en una final, fue en Madrid, donde el 1 del mundo se quedó con una sólido triunfo por 6-1, 62.
Final checa en femenino
El sábado se conocerá a la nueva campeona del torneo más emblemático de tenis. En rama femenina se verán Noskova ante Muchová, dos jugadoras de República Checa.
Linda Noskova, número 9 del mundo, superó por un doble 6-4 a la ucraniana Kostiuk. Mientras que Karolina Muchová, 10ma del ranking, dejó en el camino a la estadounidense Coco Gauff, por 6-2, 1-6, y 7-6 (12-10).