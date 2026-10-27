Jornada sobre desarrollo deportivo con Horacio Anselmi en Neuquén

A anunció en las últimas horas, que el martes 17 de noviembre, de 9 a 17, en el estadio Ruca Che en el predio ubicado en Antártida Argentina 3.900 del barrio San Lorenzo de Neuquén capital será sede de la jornada denominada "Construcción de un deportista a largo plazo: desde la detección hasta el desarrollo del potencial".

El temario estará a cargo de una auténtica eminencia del entrenamiento nacional e internacional, avalado por más de cuatro décadas de trayectoria. el profesor de eduación física Horacio Anselmi quíen fuera en distintos momentos preparador de los planteles de Boca Juniors, Los Pumas, Las Leonas y el equipo histórico de Copa Davis que triunfó en la competición. Además, entrenó a figuras individuales de la talla de Gabriela Sabatini, Juan Martín del Potro, David Nalbandian y José Meolans.

Su impacto en el campo de juego y en los Juegos Olímpicos, lo posicionaron como un prolífico autor de libros y es docente en prestigiosas universidades, consolidando su legado a través de la educación y la ciencia aplicada al deporte La cita es impulsada por el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura a través de Ecydense (Emprendimientos Culturales y Deportivos del Neuquén Sociedad del Estado).

Con un perfil integrador, la iniciativa convoca tanto a docentes, preparadores personales y estudiantes del área física, como a competidores de diversas disciplinas y aficionados que busquen perfeccionarse.

Respecto a esta convocatoria masiva, el vicepresidente de Ecydense, Federico Bolan remarcó que “el compromiso es abrir las puertas de este lugar tan emblemático para acercar instancias de capacitación accesibles y de excelencia que dejen una huella real en la formación de toda nuestra comunidad”.

Desde la organización resaltaron que la disertación de Anselmi conjugará conceptos de potencia motriz y criterios biológicos de base, diseñados tanto para estudiantes de educación física o profesores como para instructores de musculación, practicantes asiduos del fitness e interesados particulares que deseen comprender la preparación corporal exhaustiva.

Horacio Anselmi, referente absoluto de la preparación física

Cómo participar

Para asegurar una plaza, el registro se realiza de manera virtual, a través de un link de inscripción que se encuentra en los perfiles de redes sociales del mítico recinto: @estadiorucache