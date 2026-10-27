Jornada de pesca deportiva y actividades al aire libre en Neuquén

El Paseo de la Costa de Neuquén capital será escenario este sábado 31 de octubre de una jornada dedicada a la pesca deportiva, la naturaleza y las actividades al aire libre. La propuesta se desarrollará de 10 a 15 en la Isla 132, con entrada libre y gratuita.
Durante el encuentro, los asistentes podrán participar de actividades para aprender y perfeccionar técnicas de pesca, además de presenciar demostraciones en vivo y recorrer una feria de expositores vinculados con la actividad.
Entre las propuestas se destaca una instancia de aprendizaje de lanzamiento a cargo de Pablo Pérez, junto con alternativas destinadas tanto a quienes recién comienzan como a los aficionados con experiencia. La iniciativa busca acercar la pesca deportiva a la comunidad y ofrecer un espacio de encuentro para compartir experiencias en un entorno natural junto al río Limay.
La jornada forma parte de las actividades recreativas que se desarrollan en Neuquén capital para promover el disfrute de sus espacios costeros y fortalecer el vínculo de la comunidad con la naturaleza.