El Paseo de la Costa de Neuquén capital será escenario este sábado 31 de octubre de una jornada dedicada a la pesca deportiva, la naturaleza y las actividades al aire libre. La propuesta se desarrollará de 10 a 15 en la Isla 132, con entrada libre y gratuita.

Durante el encuentro, los asistentes podrán participar de actividades para aprender y perfeccionar técnicas de pesca, además de presenciar demostraciones en vivo y recorrer una feria de expositores vinculados con la actividad.

Entre las propuestas se destaca una instancia de aprendizaje de lanzamiento a cargo de Pablo Pérez, junto con alternativas destinadas tanto a quienes recién comienzan como a los aficionados con experiencia. La iniciativa busca acercar la pesca deportiva a la comunidad y ofrecer un espacio de encuentro para compartir experiencias en un entorno natural junto al río Limay.

Jornada de pesca deportiva y actividades al aire libre en Neuquén

La jornada forma parte de las actividades recreativas que se desarrollan en Neuquén capital para promover el disfrute de sus espacios costeros y fortalecer el vínculo de la comunidad con la naturaleza.