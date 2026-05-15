La escudería Alpine F1 Team confirmó una incorporación de peso pensando en el futuro deportivo del equipo y también en el crecimiento de Franco Colapinto dentro de la estructura. Este viernes, la marca francesa anunció oficialmente la llegada del ingeniero Jason Somerville como nuevo subdirector técnico, en medio de una profunda reorganización interna.

El movimiento forma parte de un ambicioso plan de Alpine para recuperar protagonismo en la Fórmula 1 y acercarse nuevamente a los equipos más competitivos de la parrilla. Desde la escudería explicaron que la intención es fortalecer el liderazgo técnico y acelerar el desarrollo del monoplaza bajo las exigencias del actual reglamento impulsado por la FIA.

En el comunicado oficial, el equipo detalló que Jason Somerville, de 57 años, comenzará a trabajar oficialmente este 15 de mayo y tendrá contacto directo con David Sanchez, director técnico ejecutivo de la escudería. La experiencia del ingeniero británico aparece como una pieza fundamental para mejorar el rendimiento del auto en las próximas temporadas.

El propio Somerville expresó su entusiasmo por este nuevo desafío y dejó en claro sus objetivos dentro de la estructura francesa. “Estoy muy entusiasmado por regresar a Enstone y trabajar con Flavio Briatore, Steve Nielsen y David Sanchez en este nuevo rol”, aseguró el ingeniero, que vuelve al trabajo cotidiano dentro de un equipo tras varios años alejado de la competencia directa.

Además, el especialista en aerodinámica remarcó sus ganas de volver a competir al máximo nivel dentro de la categoría más importante del automovilismo mundial. “Tengo muchas ganas de volver a luchar por milésimas y competir por puntos y, ojalá, títulos”, afirmó el flamante subdirector técnico de Alpine.

Por su parte, David Sanchez celebró la llegada del ingeniero británico y destacó la importancia de sumar experiencia en una etapa clave del proyecto. “Estamos encantados de incorporar a alguien con el nivel y la trayectoria de Jason. Sabemos que el trabajo recién empieza y su llegada nos permitirá seguir creciendo”, sostuvo el directivo.

Una nueva mano para Franco Colapinto

La trayectoria de Jason Somerville dentro de la Fórmula 1 es extensa. Comenzó su carrera en Williams en 1999 y luego pasó por Toyota Racing, donde llegó a ocupar el puesto de subdirector de aerodinámica. Más adelante, también trabajó en Alpine entre 2010 y 2011 antes de regresar nuevamente a Williams.

En los últimos años, el ingeniero británico integró Formula One Management colaborando en el desarrollo del reglamento técnico de 2022 y posteriormente se sumó a la FIA como jefe de aerodinámica. Ahora, su regreso a Alpine también genera expectativa alrededor de Franco Colapinto, quien busca consolidarse en la zona de puntos y seguir creciendo dentro de la Fórmula 1.