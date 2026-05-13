Alpine podría entrar en una etapa completamente distinta dentro de la Fórmula 1 si prosperan las negociaciones que empezaron a circular en Europa. La escudería francesa analiza su futuro comercial para 2027 y Gucci aparece como la marca que podría quedarse con un lugar central en el equipo que hoy tiene a Franco Colapinto como una de sus figuras más seguidas.

El posible movimiento no sería menor, porque tocaría una parte muy visible de la estructura: la imagen del auto. En los últimos años, BWT tuvo un rol clave en la estética de Alpine, con el rosa como uno de los colores más reconocibles del monoplaza. Pero ese acuerdo vence a fines de 2026 y el equipo ya mira otras alternativas para la siguiente etapa.

Dentro de ese mapa, Gucci surge como la firma que más ruido generó entre los fanáticos. La marca italiana buscaría ampliar su presencia global y la Fórmula 1 aparece como una vidriera difícil de igualar, sobre todo por el crecimiento que tuvo la categoría en Estados Unidos y por el cruce cada vez más fuerte entre deporte, lujo y entretenimiento.

Las cifras que se mencionan alrededor de la posible alianza también explican el impacto del rumor. El acuerdo podría ubicarse entre los 30 y los 60 millones de euros por temporada, una inversión capaz de mover el tablero comercial de Alpine y de colocar a Gucci entre los nombres más potentes del paddock.

La conexión empresarial también alimentó las especulaciones. Gucci pertenece al grupo Kering, que mantiene vínculos con Luca De Meo, una figura importante en la historia reciente de Renault y Alpine. Ese puente no confirma nada por sí solo, pero sí suma un elemento de interés dentro de una negociación que todavía se maneja con extrema reserva.

Consultado por las versiones, el equipo evitó dar precisiones y se mantuvo en una postura cuidadosa. “Alpine Formula One Team busca constantemente nuevas oportunidades de asociación y está en contacto con una amplia gama de marcas y empresas como socios potenciales. Sin embargo, las conversaciones siempre se mantienen confidenciales y solo se divulgan cuando todas las partes las confirman y acuerdan”, señalaron desde la escudería.

Mientras tanto, Franco Colapinto continúa ligado al presente deportivo de Alpine, pero el rumor ya abrió otra conversación entre los fanáticos: cómo podría verse el auto si una marca como Gucci desembarca como sponsor principal. Sin anuncio oficial todavía, la posibilidad alcanza para imaginar un cambio de época en la escudería francesa.