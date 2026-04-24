Desde las 17hs en estadio Guillermo Laza, Independiente visita al Deportivo Riestra por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El rojo está en levantada, y busca cerrar la clasificación ante el Malevo, que no ganó en lo que va del año.

El equipo de Gustavo Quinteros está en alza luego ganar el clásico de Avellaneda, y en Bajo Flores, podrá cerrar su clasificación a octavos de final. En el Grupo A, está 6to con 21 puntos, producto de 5 triunfos, 6 empates y 3 derrotas.

En frente estará un golpeado Riestra, que no ganó en lo que va del Torneo Apertura, ubicándose último en el grupo con 7 puntos, producto de 7 empates y misma cantidad de derrotas. El Malevo solo ganó un cotejo en la temporada (Maipú por Copa Argentina) y en Copa Sudamericana tampoco tiene un buen andar.

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Será el quinto enfrentamiento entre ambos equipos en primera división, Riestra ganó uno, Independiente tiene dos triunfos, mientras que empataron en una ocasión.

Probables Formaciones:

Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Miguel Ángel Barbieri, Rodrigo Sayavedra; Pablo Monje, Nicolás Watson, Jonatán Goitía, Gabriel Obredor; Angel Stringa y Gonzalo Flores. DT: Guillermo Duró.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Matías Abaldo, Lautaro Millán, Maximiliano Gutierrez o Santiago Montiel; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Datos del partido:

Hora: 17.00

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: José Carreras

Estadio: Guillermo Laza