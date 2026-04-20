Aún con los ecos de la victoria de Boca en cancha de River, el domingo del Torneo Apertura 2026 tenía previsto continuar en Rosario y Córdoba por la 15ª fecha que sigue perfilando a los clasificados a los playoffs.

Desde las 20:30, en el Mario Alberto Kempes, Talleres debía ser local ante Riestra por el grupo A que lo tiene a Estudiantes como líder, al menos hasta que mañana se presente Vélez contra San Lorenzo.

Sin embargo, una lluvia torrencial en la capital de la provincia cordobesa inundó el campo de juego y borró todas las líneas divisorias lo que motivó la postergación por parte del árbitro Fabián Echenique por 30 minutos. Al ver que la situación no mejoraba, la demora se extendío otros 10 minutos.

Cumplidos los mismos, la autoridad del encuentro anunció ante la transmisión oficial de la televisión que el compromiso quedaba suspendido, pero en el retorno a vestuarios sonó el teléfono desde Buenos Aires y la Liga Profesional presionó para que la demora sea más extensa y no se apagaran las luces.

Justo en ese momento, las precipataciones mermaron, el drenaje comenzó a surtir efecto y el color blanco de las líneas empezó a hacer más visible. Mientras, la actividad en vestuarios era constante con idas y vueltas que confundieron hasta los hinchas locales.

Cuando la situación se desató, ambos planteles se encontraban completando movimientos precompetitivos. Los mismos jugadores fueron quienes advirtieron que la pelota no rodaba y se hacía imposible distinguir el límite de las áreas.

En lo deportivo, los cordobeses vienen de ganar como visitantes y transitan entre los 8, pero la victoria de Independiente el sábado los dejó en la misma línea estadística y a solo dos unidades de quedarse afuera de todo.

Su rival porteño no es lo que fue en 2025, está último, ya echó al técnico Cristian Benítez y buscará rearmarse a partir de la llegada de Guillermo Duró. El árbitro será Fernando Echenique.

A las 22

El partido terminó dando inicio a las 22, una hora y media más tarde de lo previsto, tras varias idas y vueltas bajo el pretexto de lo complejo que sería cumplir con el calendario en caso de no cumplir con lo previsto en la noche de domingo.

Las tribunas despobladas reflejan lo complejo que fue todo lo previo, también para el público que en gran número optó por el retorno a sus hogares sin ver las acciones.