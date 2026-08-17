Las vacaciones de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni en Grecia tuvieron de todo: paisajes paradisíacos, recorridas por distintas islas y también un encuentro inesperado con animales salvajes. Durante su visita a Atokos, el matrimonio se acercó a los famosos cerdos que viven en libertad en la zona y terminó protagonizando una escena que quedó registrada en video.

La isla de Atokos, ubicada en el mar Jónico, es uno de los puntos que despierta curiosidad entre los turistas por la presencia de una pequeña población de cerdos negros. En las imágenes compartidas por el futbolista, se puede observar cómo los animales se acercan a las embarcaciones y a la costa en busca de comida, mientras los visitantes aprovechan para fotografiarlos y alimentarlos.

En medio de ese momento, Tagliafico decidió acercarse todavía más a los animales. Sin embargo, la experiencia no salió exactamente como esperaba. Mientras intentaba darles comida, uno de los cerdos le dio un mordisco y provocó la reacción inmediata del defensor argentino: “¡Me mordió!”. Entre risas, el jugador también reconoció el tamaño de los animales: “Son grandes de cerca”.

El episodio fue parte del extenso video que Nicolás Tagliafico publicó en su canal de YouTube para mostrar algunos detalles de sus vacaciones junto a Caro Calvagni. La pareja recorrió distintos puntos de Grecia y compartió imágenes de sus días de descanso, con especial atención a las playas, el mar y las actividades que realizaron durante la estadía.

Otro de los destinos elegidos fue Zante, también conocida como Zakynthos. El futbolista había dado algunas pistas en sus redes sociales antes de confirmar el lugar, mientras que su esposa publicó distintas historias de Instagram. En una de ellas, ambos aparecieron lanzándose al agua y disfrutando de una jornada de descanso frente a un paisaje completamente paradisíaco.

Las vacaciones llegaron después de la participación de Tagliafico con la Selección argentina en el Mundial. Tras la derrota en la final frente a España, el defensor compartió un sentido mensaje: “Duele muchísimo, no lo voy a negar. Pero haber llegado a otra final y dejar la vida en la cancha no se borra con nada. Orgulloso de pertenecer a este grupo que lo dio todo”.

El inexplicable momento que vivió Tagliafino en Grecia

Por su parte, Caro Calvagni también le dedicó unas palabras luego de la caída en Nueva York y destacó el esfuerzo realizado por su marido durante el torneo. “Solo tengo palabras de admiración. Dejaste las piernas, el corazón y el alma por la Selección”, escribió. Además, resaltó su profesionalismo y cerró el mensaje con una contundente declaración de amor: “Te amo con locura”.

A los 33 años, Nicolás Tagliafico continúa siendo una de las figuras experimentadas de la Selección argentina, luego de haber sido campeón del mundo en Qatar 2022 y protagonista de una extensa carrera internacional. Ahora, junto a Caro Calvagni, aprovechó el descanso para desconectarse del fútbol, aunque una visita a los cerdos salvajes de Atokos terminó regalándole una de las anécdotas más inesperadas de sus vacaciones.