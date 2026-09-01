En el cierre de la jornada de lunes, Instituto le ganó por 1-0 a San Lorenzo por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026 y es el puntero de la Zona A. La Gloria continúa su buen presente y se hizo fuerte como local en Alta Córdoba ante un Ciclón que con este tropiezo empieza a complicarse el objetivo de estar entre los ocho del grupo que pasan a octavos. En un final caliente, Néstor Gorosito se fue expulsado por insultar al árbitro Andrés Gariano.

El elenco que conduce Diego Flores hizo gala de su fortaleza en su cancha y dominó las acciones. A pesar de sufrir por momentos con la presencia ofensiva de Rodrigo Auzmendi, el cuadro cordobés llevó la iniciativa hasta que Giuliano Cerato, en su partido 100 con la Gloria, empalmó un derechazo que dejó sin chances al arquero José Devecchi desatando el grito de gol en Alta Córdoba. Tras el golpe, San Lorenzo fue y pudo haber igualado como así también pudo recibir un nuevo tanto de un Instituto que termina llevándose tres puntos valiosos que lo ponen en la cima de la Zona A. El Ciclón, por su parte, sigue dejando dudas y está anteúltimo del grupo.

Cerato le dio el triunfo a Instituto

A los ocho minutos del complemento, la Gloria encontró la ventaja de la mano de su inesperado goleador en el campeonato. Luego de un centro cortado a medias por el arquero Devecchi, la pelota le quedó a Matías Gallardo, que alcanzó a sacar un centro al segundo palo con zurda para la llegada de un Cerato que remató de volea y la mandó a la red.

Las chances de Auzmendi

En la primera jugada de riesgo del encuentro, San Lorenzo encontró una réplica que estuvo a centímetros de ser letal. Matías Reali encontró un pase a espaldas de la defensa local para la corrida de Auzmendi, que sacó un muy fuerte derechazo que dio en el palo luego de ser rozado por la mano de Marcos Ledesma.

En el segundo tiempo, el delantero tuvo otra ocasión muy clara de la mano del '9', que tuvo el empate en sus pies pero no concretó. Una pelota larga de Nicolás Tripichio fue bajada por el juvenil Enzo Salas para dejar de frente al arco a un Auzmendi que definió de derecha pero elevó su disparo por arriba del travesaño.

San Lorenzo pidió la roja para Córdoba

Antes del final del primer tiempo, se dio la polémica del partido con una acción dividida en la que el colombiano Jhon Córdoba le dio un pisotón a Teo Rodríguez Pagano que dejó sentido al lateral del Ciclón e inmediatamente despertó el reclamo de todo el banco visitante al árbitro Andrés Gariano.

Formaciones

Instituto: Marcos Ledesma; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Matías Gallardo, Gustavo Abregú, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Jeremías Lázaro; Matías Tissera. DT: Diego Flores.

San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Danilo Arboleda, Emiliano Amor, Teo Rodríguez Pagano; Juan Pablo Álvarez, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Matías Reali; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

TV: TNT Sports Premium.

Estadio: Monumental Presidente Perón.

Árbitro: Andrés Gariano.

La previa

En medio de un presente con dudas, San Lorenzo quiere consolidar un repunte en el Clausura. El equipo de Néstor Gorosito suma siete puntos, producto de dos victorias, un empate y tres derrotas, y tras el flojo 0-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, necesita volver para desplazar a Boca del octavo lugar, último de los que dan pase a octavos. El Ciclón ya no cuenta con Orlando Gill, transferido al Lille, mientras que en los últimos días se oficializó la llegada de Facundo Farías. No obstante, en los próximos días podría partir el capitán Nicolás Tripichio, por el cual el club rechazó una oferta de USD 2 millones de Santos Laguna, que seguirá negociando para llevárselo.

Tripichio, el capitán, pretendido por el Santos Laguna.

Por su parte, la Gloria llega con un buen presente en el campeonato: son cinco partidos sin perder, con cuatro triunfos y un empate en la última fecha con Atlético Tucumán. Sin embargo, viene de quedar afuera de la Copa Argentina ante Platense tras caer por penales en los octavos de final, y buscará recuperarse rápidamente ante su gente a pesar de tener la importante ausencia de Álex Luna en el equipo titular.