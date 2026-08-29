Reinaldo “Mostaza” Merlo está a un paso de regresar al fútbol argentino, aunque esta vez podría hacerlo desde un lugar diferente al que ocupó durante gran parte de su extensa carrera. El experimentado entrenador mantiene conversaciones avanzadas con un club grande de Argentina para hacerse cargo de todas sus divisiones formativas.

El acuerdo todavía no está cerrado, pero las partes ya mantuvieron varios encuentros y el panorama es alentador. El propio Mostaza Merlo contó que tuvo tres reuniones con un dirigente de la institución y que solamente queda una más para definir los últimos detalles de una propuesta que podría devolverlo al ruedo.

“Tuve tres reuniones con un dirigente de un club grande para dirigir todas las formativas”, contó Reinaldo Merlo durante una entrevista con DSports Radio. La frase rápidamente despertó especulaciones entre los fanáticos, aunque el histórico DT decidió no revelar la identidad del equipo con el que negocia.

Lejos de confirmar públicamente su posible destino, Mostaza explicó que prefiere esperar a que la operación llegue a buen puerto antes de brindar mayores precisiones. “Tuve tres reuniones, me falta la última y ya está”, aseguró sobre el estado de las conversaciones que podrían concretarse próximamente.

Además, el entrenador dejó en claro por qué mantiene el hermetismo alrededor del nombre de la institución. “Todavía no puedo decirlo por si no se concreta, espero que se dé”, sostuvo. De esta manera, el misterio se mantiene mientras ambas partes avanzan hacia una definición.

El eventual desembarco supondría un desafío diferente para Merlo, quien tendría bajo su órbita el trabajo de las categorías juveniles en lugar de conducir directamente al plantel profesional. Su amplio conocimiento del fútbol argentino y su experiencia podrían resultar claves para el proyecto deportivo de la institución.

Mostaza Merlo ¿Vuelve?

La última experiencia de Mostaza Merlo como entrenador fue en Defensores Unidos de Zárate, donde trabajó entre diciembre de 2021 y mayo de 2022. En aquel ciclo estuvo al frente durante 14 partidos, con cinco triunfos, cinco empates y cuatro derrotas. Su salida se produjo tras tres caídas consecutivas y cuatro encuentros sin ganar.

Antes de llegar a CADU, Merlo había dirigido por última vez en la Primera División en Colón de Santa Fe. En noviembre de 2014 asumió para disputar el tramo final del Nacional B y consiguió el ascenso. Sin embargo, su estadía en la máxima categoría duró apenas un partido: tras perder 2-0 frente a San Lorenzo en el inicio del Torneo 2015, la dirigencia decidió ponerle punto final a su ciclo.